Ніколи цього не робіть: перелік речей, які не можна сушити на батареї

Можливо, ви хочете дуже швидко висушити одяг після прання, ось тільки спроба заощадити час може обійтися вам надто дорого, адже деякі речі категорично не можна сушити на опалювальних приладах.

На вулиці стає все холодніше, а це значить, що на висушування одягу тепер потрібно витрачати значно більше часу, повідомляє 24 Канал. І через це чимало людей намагаються висушити одяг за допомогою батареї, але це не найкраща ідея.

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Взуття

Його ніколи не можна сушити ані на батареї, ані під нею. Зважайте на те, що шкіра від впливу гарячого повітря почне деформуватися та тріскатися, а приклеєні деталі та підошва можуть і взагалі повідпадати. Якщо взуття потрібно терміново висушити, краще скористатися електричними сушарками, що можна придбати у спеціальних магазинах.

Ще один лайфхак – наповніть взуття зіжмаканими газетами чи туалетним папером. Матеріал добре вбирає вологу, і це допоможе набагато швидше висушити черевики.

Вовна та шовк

Вироби з цих матеріалів мають дуже низьку термостійкість, тож вішати їх на батареях нізащо не можна. Від нагрівання одяг почне деформуватися, і речі можуть легко усістися і стати в рази меншими. А шовк взагалі може втратити привабливий вигляд назавжди, і повернути речі яскравість та блиск буде вже просто неможливо.



Шовковий одяг не можна сушити на батареї / Фото Pexels

Одяг з синтетичних матеріалів

Синтетику не можна сушити на батареї – через це вона дуже швидко втрачає і колір, і яскравість. Речі стануть грубими, не будуть розгладжуватися і навіть можуть набути вкрай неприємного запаху. Якщо у пральній машинці немає функції сушіння, тоді не залишається нічого іншого, як просто розвішати речі і сушити їх у звичайний спосіб.

Пластикові предмети

Якщо на вашому одязі є пластикові прикраси, сушити його на батареї також на варто. Річ у тому, що пластик під дією високої температури може швидко розплавитися, і це призведе до псування всієї речі.

Спідня білизна

Якщо ви хочете користуватися своєю спідньою білизною протягом тривалого часу, її точно не варто сушити на батареї. Через це гумка на одязі може розтягнутися та пошкодитися під дією тепла, а матеріал почне втрачати свою еластичність.