На случай блэкаута дома всегда должно быть определенное количество необходимых вещей, которые помогут продержаться до момента, когда снова включат электроэнергию. И об их наличии дома нужно позаботиться уже сейчас. І Porady 24 делятся перечнем этих вещей.

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Повербанк

Первое, о чем нужно позаботиться перед началом отключений света – это повербанк, ведь именно он поможет вам зарядить все гаджеты и оставаться на связи с родными и иметь доступ к свежим новостям.

Впрочем, повербанк должен быть действительно мощным, чтобы им можно было зарядить не только телефон, но и, например, ноутбук – поэтому обращайте на это внимание при выборе гаджета. Также эксперты советуют иметь под рукой несколько повербанков, чтобы заряда хватило на длительное время.

Туристическая горелка

Особенно важна она для людей, которые имеют не газовую, а электрическую плиту, ведь в случае отключения света вы можете остаться без способа нагреть воду или приготовить пищу.

Кроме непосредственно горелки нужно приобрести также и небольшой газовый баллон. А более экономным вариантом будет горелка для сухого спирта.

Термосы, сумка холодильник

Для того, чтобы сохранять напитки горячими, а еду холодной, понадобится определенное количество вещей. Дело в том, что холодильник не будет сохранять температуру очень долго, и если у вас он размораживается быстрее, чем за 4 часа, тогда нужно позаботиться о наличии аккумуляторов холода и сумки-холодильника.

Термосы же будут очень полезной заменой микроволновки, ведь они позволят сохранять жидкую пищу и напитки горячими в течение длительного времени.



Дома нужно держать термос / Фото Pexels

Еда длительного хранения

Дома всегда должны быть продукты, которые вы можете приготовить без особых усилий, и которые не нужно хранить в холодильнике – например, сублимированная пища, лапша быстрого приготовления. Также можно запастись хлебцами или сухарями.

Питьевая и техническая вода

Это – чрезвычайно важная часть подготовки, ведь воды должно быть достаточно. Рассчитывайте ее количество так, что на одного взрослого человека должно приходиться 3 литра питьевой воды в день. Также нужно заранее подготовить воду и для других нужд – полива цветов, личной гигиены, приготовления пищи, домашних любимцев и тому подобное.