На випадок блекауту вдома завжди має бути певна кількість необхідних речей, які допоможуть протриматися до моменту, коли знову ввімкнуть електроенергію. Та про їх наявність вдома потрібно подбати вже зараз. І Поради 24 діляться переліком цих речей.

Цікаво Який одяг згодиться на випадок відключень світла: увесь список необхідних речей

Повербанк

Перше, про що потрібно подбати перед початком відключень світла – це повербанк, адже саме він допоможе вам зарядити усі гаджети та залишатися на зв'язку з рідними і мати доступ до свіжих новин.

Втім, повербанк має бути справді потужним, щоб ним можна було зарядити не тільки телефон, а й, наприклад, ноутбук – тож звертайте на це увагу під час вибору гаджета. Також експерти радять мати під рукою кілька повербанків, щоб заряду вистачило на тривалий час.

Туристичний пальник

Особливо важливий він для людей, які мають не газову, а електричну плиту, адже у випадку відключення світла ви можете залишитися без способу нагріти воду чи приготувати їжу.

Окрім безпосередньо пальника потрібно придбати також і невеликий газовий балон. А більш економним варіантом буде пальник для сухого спирту.

Термоси, сумка холодильник

Для того, щоб зберігати напої гарячими, а їжу холодною, знадобиться певна кількість речей. Річ у тому, що холодильник не буде зберігати температуру дуже довго, і якщо у вас він розморожується швидше, ніж за 4 години, тоді потрібно подбати про наявність акумуляторів холоду та сумки-холодильника.

Термоси ж будуть дуже корисною заміною мікрохвильовки, адже вони дозволять зберігати рідку їжу та напої гарячими протягом тривалого часу.



Вдома потрібно тримати термос / Фото Pexels

Їжа тривалого зберігання

Вдома завжди мають бути продукти, які ви можете приготувати без особливих зусиль, і які не потрібно зберігати у холодильнику – наприклад, сублімована їжа, локшина швидкого приготування. Також можна запастися хлібцями чи сухарями.

Питна та технічна вода

Це – надзвичайно важлива частина підготовки, адже води має бути вдосталь. Розраховуйте її кількість так, що на одну дорослу людину має припадати 3 літри питної води на день. Також потрібно заздалегідь підготувати воду і для інших потреб – поливу квітів, особистої гігієни, приготування їжі, домашніх улюбленців тощо.