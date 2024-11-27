Эти 5 вещей нужно убрать из коридора: сделайте это до начала зимы

Прихожая – это место, где мы встречаем гостей, и также место, где оказывается больше всего вещей сразу же после того, как мы возвращаемся домой.

Если вам кажется, что прихожая немного тесновата и в нее никогда ничего не влезает, причина может быть в том, что у вас там хранится слишком много вещей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Почта и бумаги

Очень часто именно различные квитанции, бумаги и письма становятся самым большим источником беспорядка в коридоре. Для того, чтобы решить эту проблему, вы можете установить корзину для бумаги прямо у входа, чтобы немедленно помещать туда нежелательную почту перед тем, как она заполонит весь коридор.

Несезонная обувь

В ноябре уже пора убрать подальше босоножки и легкие туфли. Также можно спрятать и шлепанцы – по крайней мере до следующего лета. Так вы увеличите количество места в шкафу для сезонной обуви и сможете легче ее доставать.

Несезонная верхняя одежда

Зимой нужно спрятать легкие куртки, которые вы носили в сентябре и октябре. Также вы можете убрать и пиджаки и кофточки, которые точно не наденете в течение холодного сезона.



Легкую одежду нужно убрать / Фото Pexels

Лишние сумки и шоперы

Все чаще люди используют многоразовые сумки для походов по магазинам. Но они могут создать немало беспорядка в вашем коридоре – особенно, если вы имеете привычку оставлять их на ближайшем ящике.

Подумайте о том, чтобы сократить свою коллекцию или найти ящик для всех шоперов и сумок, чтобы они лежали, осторожно сложены.

Пакеты и коробки

Если вы регулярно заказываете что-то по почте, очень легко превратить свой коридор на склад картонных коробок. Для того, чтобы этого не допускать, старайтесь избавляться от них сразу же. Если же упаковку нужно сохранить, стоит найти для нее другое место, а не угол в вашем коридоре.