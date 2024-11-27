Ці 5 речей потрібно прибрати з коридору: зробіть це до початку зими

Передпокій – це місце, де ми зустрічаємо гостей, і також місце, де опиняється найбільше речей відразу ж після того, як ми повертаємося додому.

Якщо вам здається, що передпокій трохи затісний і в нього ніколи нічого не влазить, причина може бути у тому, що у вас там зберігається надто багато речей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Ніколи не викидайте горіхову шкаралупу: вона корисніша, ніж ви думали

Пошта та папери

Дуже часто саме різноманітні квитанції, папери та листи стають найбільшим джерелом безладу у коридорі. Для того, щоб розв'язати цю проблему, ви можете встановити кошик для паперу прямо біля входу, аби негайно поміщати туди небажану пошту перед тим, як вона заполонить весь коридор.

Несезонне взуття

В листопаді вже час прибрати якомога далі босоніжки та легкі туфлі. Також можна заховати і шльопанці – принаймні до наступного літа. Так ви збільшите кількість місця у шафі для сезонного взуття та зможете легше його діставати.

Несезонний верхній одяг

Взимку потрібно заховати легкі куртки, які ви носили у вересні та жовтні. Також ви можете прибрати і піджаки та кофтинки, які точно не вдягнете протягом холодного сезону.



Легкий одяг потрібно прибрати / Фото Pexels

Зайві сумки та шопери

Все частіше люди використовують багаторазові сумки для походів по магазинах. Та вони можуть створити чимало безладу у вашому коридорі – особливо, якщо ви маєте звичку залишати їх на найближчій шухляді.

Подумайте про те, щоб скоротити свою колекцію або ж знайти ящик для усіх шоперів та сумок, аби вони лежали, обережно складені.

Пакети та коробки

Якщо ви регулярно замовляєте щось поштою, дуже легко перетворити свій коридор на склад картонний коробок. Для того, щоб цього не допускати, намагайтеся позбуватися їх одразу ж. Якщо ж пакування потрібно зберегти, варто знайти для нього інше місце, а не кут у вашому коридорі.