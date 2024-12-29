Некоторые вещи лучше никогда не класть на подоконник – оказывается, это может притянуть неудачи и несчастья в дом, сообщает 24 Канал. Поэтому для того, чтобы избежать проблем, лучше узнать об этих вещах заранее.

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Ключи

Ключи от дома – это тот предмет, который никогда нельзя класть на подоконник. Считается, что этим действием вы можете навлечь на дом не только проблемы, но и бедность. Попробуйте всегда оставлять их возле двери, или же в другом месте – но никогда не напротив зеркала.

Фотографии

Эзотерики убеждены, что хранение фотографий на подоконнике может привести к нежелательным результатам. Не советуют ставить на подоконник даже альбомы с фотографиями – это якобы может привести к тому, что люди, изображенные на фотографиях, будут иметь проблемы со здоровьем.

Продукты

Класть еду на подоконник – это довольно плохая примета. Обычно еду на подоконник ставили только в день похорон, чтобы душа умершего могла насытиться в последний раз в доме. Поэтому старайтесь избегать использования подоконника как еще одной поверхности для приготовления пищи – несмотря на то, что это может быть достаточно удобным.



Еду не стоит класть на подоконник / Фото Pexels

Сухие цветы

Сухие цветы имеют мертвую энергетику, которая может притянуть в дом не только проблемы, но и бесконечные ссоры. Поэтому как только вы замечаете, что ваши букеты начинают увядать, от них нужно вовремя избавляться.

Пустые емкости

Банки, судки и кастрюли, в которых ничего нет, не стоит ставить на подоконник. По народным верованиям, это может притягивать в дом пустоту, ссоры и нищету. Старайтесь избегать также сушки мокрой посуды на подоконнике.