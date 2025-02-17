Множество безделушек в комоде могут казаться вам чрезвычайно важными, но они изрядно усложняют жизнь, когда нужно найти конкретную вещь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А в спальне лучше избегать раздражения и беспокойства.

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Дополнительные книги

Полистать несколько страниц книги или даже увлечься чтением до середины ночи – это прекрасно, но не стоит превращать свой комод у кровати на мини-библиотеку. Подумайте о том, чтобы ограничиться одним томом – именно тем, что вы читаете сейчас, и заменять его, когда перейдете к следующей книге.

Остальные же лучше хранить в книжном шкафу или в другом специально отведенном месте.

Смартфон

Для некоторых людей это покажется странным и почти невозможным, но все эксперты по сну в один голос утверждают, что держать телефон возле кровати во время сна и пользоваться им поздно вечером – вредно для вашего отдыха.

Еще один плюс держать телефон дальше от кровати – если вы постоянно нажимаете на кнопку "отложить" в будильнике, вам теперь придется встать для того, чтобы сделать это. А это значит, что вы с большей вероятностью действительно проснетесь в то время, когда запланировали.

Грязные стаканы или посуда

Если вы любите полуночные перекусы или ужин в постели, нужно позаботиться о том, чтобы посуда из спальни как можно скорее попала в раковину. А также следите за количеством стаканов для воды – она может быстро и незаметно увеличиться и захватить весь ваш комод.



Грязную посуду не стоит хранить возле кровати / Фото Pexels

Ненужные косметические средства

Вероятно, лучше всего держать сыворотки для лица и остальные продукты в другом месте, ведь у кровати обычно нет зеркала, чтобы вы могли убедиться, что не пропустили ни одного участка. То же касается и остальных вещей – пилочки для ногтей, щетки для волос и тому подобное.

Единственное, что вам действительно может понадобиться у кровати – это бальзам для губ или тюбик увлажняющего крема для рук.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Дополнительные резинки для волос

Иногда может казаться, что резинки для волос самостоятельно размножаются в квартире, и если вы заметили в своем комоде небольшую армию резинок, невидимок или заколок для волос, лучше переместить их в предназначенное для них место.