Безліч дрібничок у комоді можуть здаватися вам надзвичайно важливими, але вони неабияк ускладнюють життя, коли потрібно знайти конкретну річ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А у спальні краще уникати роздратування та неспокою.

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Додаткові книги

Погортати кілька сторінок книги чи навіть захопитися читанням до середини ночі – це чудово, але не варто перетворювати свій комод біля ліжка на мінібібліотеку. Подумайте про те, аби обмежитися одним томом – саме тим, що ви читаєте зараз, та замінювати його, коли перейдете до наступної книги.

Решту ж краще зберігати у книжковій шафі чи в іншому спеціально відведеному місці.

Смартфон

Для деяких людей це видасться дивним і майже неможливим, та всі експерти зі сну в один голос стверджують, що тримати телефон біля ліжка під час сну та користуватися ним пізно ввечері – шкідливо для вашого відпочинку.

Ще один плюс тримати телефон далі від ліжка – якщо ви постійно натискаєте на кнопку "відкласти" у будильнику, вам тепер доведеться встати для того, аби зробити це. А це значить, що ви з більшою ймовірністю справді прокинетеся в той час, коли запланували.

Брудні склянки чи посуд

Якщо ви любите опівнічні перекуси чи вечерю у ліжку, потрібно подбати про те, аби посуд з спальні якомога швидше потрапив до раковини. А також слідкуйте за кількістю склянок для води – вона може швидко і непомітно збільшитися та захопити весь ваш комод.



Брудний посуд не варто зберігати біля ліжка / Фото Pexels

Непотрібні косметичні засоби

Ймовірно, найкраще тримати сироватки для обличчя та решту продуктів у іншому місці, адже біля ліжка зазвичай немає дзеркала, аби ви могли переконатися, що не пропустили жодної ділянки. Те саме стосується й решти речей – пилочки для нігтів, щітки для волосся тощо.

Єдине, що вам справді може знадобитися біля ліжка – це бальзам для губ чи тюбик зволожувального крему для рук.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Додаткові гумки для волосся

Іноді може здаватися, що гумки для волосся самостійно розмножуються у квартирі, і якщо ви помітили у своєму комоді невелику армію гумок, невидимок чи шпильок для волосся, краще перемістити їх у призначене для них місце.