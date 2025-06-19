Эти 7 вещей в спальне делают ее грязной и беспорядочной: нужно их убрать

Спальня должна быть самым спокойным и опрятным местом в доме, ведь именно там вы отдыхаете и набираетесь сил. Но если она загромождена большим количеством ненужных предметов, отдохнуть там непросто.

Если ваша спальня кажется захламленной и грязной даже сразу же после того, как вы завершили уборку, это может свидетельствовать о том, что в ней хранится слишком много различных вещей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Поэтому объясняем, что нужно убрать уже сейчас.

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Незастеленная кровать

Многие эксперты советуют застилать кровать утром, чтобы сразу же получить ощущение выполненной работы. Впрочем, застеленная кровать – это также очень важная часть хорошо организованного и опрятного пространства.

Это один из самых простых и быстрых способов сделать вашу комнату чище.

Нагромождение обуви

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь коллекцию обуви, но в спальне ей точно не место, ведь она может сделать ваше пространство визуально загроможденным.

Туфли и ботинки могут занимать немало места на полу, а также повредить покрытие. Кроме того, если хранить пары обуви слишком близко, они могут повредить и друг друга – вместо этого лучше выделить для ваших туфель несколько полок в коридоре.

Неорганизованный шкаф

Кому нравится открывать шкаф и обнаруживать, что вещи из него просто-таки вываливаются на голову? Даже если дверцы шкафа большую часть времени закрыты, одно знание, что внутри царит беспорядок, может повлиять на ваше состояние.

Поэтому старайтесь поддерживать порядок в шкафу. И самый простой способ сделать это – избавиться от всех вещей, которые вы на самом деле не носите и оставить только постоянный гардероб.

Загроможденные поверхности

В спальне часто оказывается немало личных вещей, и поэтому комоды, тумбочки и письменные столы быстро становятся загрязненными. И даже если вы аккуратно расставите десятки безделушек на столешницах, это все еще будет создавать визуальный хаос, поэтому старайтесь держать их максимально чистыми.



Поверхности в спальне должны быть чистыми / Фото Pexels

Грязные окна или зеркала

Это та мелочь, на которую многие даже не обращают внимания, однако это влияет на вид вашей спальни. К счастью, помыть окна достаточно легко – ранее мы рассказывали, как сделать это безопасно, если вы живете на высоком этаже.

Одежда на поверхностях

Если вы любите оставлять одежду на перилах и спинках кресел – вы не одни. Впрочем, одежды место именно в шкафу, иначе он создает беспорядок и загромождает вашу спальню. Кроме того, на открытом пространстве он может пылиться и загрязняться быстрее, чем обычно.

Грязный пол

В любом пространстве грязный пол выглядит непривлекательно, но спальню он может сделать особенно беспорядочной. В такой комнате будет трудно отдохнуть и набраться сил.