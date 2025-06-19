Ці 7 речей у спальні роблять її брудною та безладною: потрібно їх прибрати

Спальня має бути найбільш спокійним та охайним місцем у домі, адже саме там ви відпочиваєте та набираєтеся сил. Але якщо вона захаращена великою кількістю непотрібних предметів, відпочити там непросто.

Якщо ваша спальня видається захаращеною та брудною навіть одразу ж після того, як ви завершили прибирання, це може свідчити про те, що у ній зберігається надто багато різних речей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Тож пояснюємо, що потрібно прибрати вже зараз.

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Незастелене ліжко

Чимало експертів радять застеляти ліжко вранці, аби одразу ж отримати відчуття виконаної роботи. Втім, застелене ліжко – це також дуже важлива частина гарно організованого та охайного простору.

Це один з найпростіших та найшвидших способів зробити вашу кімнату чистішою.

Нагромадження взуття

Немає нічого поганого у тому, щоб мати колекцію взуття, але у спальні їй точно не місце, адже вона може зробити ваш простір візуально захаращеним.

Туфлі та черевики можуть займати чимало місця на підлозі, а також пошкодити покриття. Окрім того, якщо зберігати пари взуття надто близько, вони можуть пошкодити і одна одну – натомість краще виділити для ваших туфель кілька полиць у коридорі.

Неорганізована шафа

Кому подобається відкривати шафу та виявляти, що речі з неї просто-таки вивалюються на голову? Навіть якщо дверцята шафи більшу частину часу зачинені, одне знання, що всередині панує безлад, може вплинути на ваш стан.

Тож намагайтеся підтримувати порядок у шафі. І найпростіший спосіб зробити це – позбутися усіх речей, які ви насправді не носите та залишити тільки постійний гардероб.

Захаращені поверхні

У спальні часто опиняється чимало особистих речей, і через це комоди, тумбочки та письмові столи швидко стають забрудненими. І навіть якщо ви акуратно розставите десятки дрібничок на стільницях, це все ще створюватиме візуальний хаос, тож намагайтеся тримати їх максимально чистими.



Поверхні у спальні мають бути чистими / Фото Pexels

Брудні вікна чи дзеркала

Це та дрібничка, на яку чимало людей навіть не звертають уваги, проте це впливає на вигляд вашої спальні. На щастя, помити вікна досить легко – раніше ми розповідали, як зробити це безпечно, якщо ви живете на високому поверсі.

Одяг на поверхнях

Якщо ви любите залишати одяг на бильцях та спинках крісел – ви не одні. Втім, одягу місце саме у шафі, інакше він створює безлад та захаращує вашу спальню. Окрім того, на відкритому просторі він може припадати пилом та забруднюватися швидше, ніж зазвичай.

Брудна підлога

У будь-якому просторі брудна підлога виглядає непривабливо, але спальню вона може зробити особливо безладною. У такій кімнаті буде важко відпочити та набратися сил.