Во многих домах кухня – это именно та комната, где происходит больше всего активности, и именно поэтому поддерживать порядок в ней – задача со звездочкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Интересно Эти дрова лучшие для отопления: стоит использовать именно их

Поврежденная антипригарная посуда

Дебаты о том, безопасно ли пользоваться поврежденной антипригарной посудой идут до сих пор: некоторые люди убеждены, что искусственные химические вещества могут проникать в пищу во время приготовления.

И в любом случае, когда антипригарное покрытие повреждено, посуда уже не может как следует выполнять свою функцию, поэтому лучше заменить ее на новую.

Лишние контейнеры для еды

Вероятно, на каждой кухне есть полка (и хорошо, если только одна) полностью выделенная под различные пластиковые контейнеры. Часто именно они являются самым большим источником хаоса на кухне. Конечно, они очень удобны, но их количество в доме важно контролировать.

Проверьте, все ли они до сих пор целые и имеют крышки. Если нет – не храните их "на потом", а просто избавьтесь сразу.

Старые полотенца

Кухонные полотенца должны быть на каждой кухне, но если ваши уже прожженные в нескольких местах, содержат пятна, которые невозможно отмыть и просто выглядят не слишком привлекательно – возможно, пришло время их заменить.



Старые полотенца стоит выбрасывать / Фото Pexels

Новые кухонные полотенца могут придать вашей кухне нарядного, приятного и уютного вида.

Испорченные продукты

Самое время проверить все крупы и муку на полках: не завелись ли в них неприятные жучки? После этого осмотрите весь холодильник и выбросьте продукты, которые больше не будете использовать и которые испортились.

Поцарапанные разделочные доски

Многие относятся к разделочным доскам так, как будто они могут служить всю жизнь. К сожалению, это не так, и со временем на них появляются сколы и царапины, которые могут сделать приготовление пищи опасным. В деревянных досках может появиться плесень и плесень. А вот частицы пластиковых досок после повреждения могут попадать в вашу еду.