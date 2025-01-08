Пора выбросить эти вещи из кухни: они притягивают бедность

Кухня издавна считается сакральным местом дома, и именно в этой комнате ежедневно приходится проводить немало времени. И некоторые вещи здесь могут иметь не лучшее влияние на дом.

Кухня – это не просто место для приготовления пищи, это символический очаг и место особой энергетики в доме, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы убедиться, что ничто не притягивает в ваш дом бедность, стоит убедиться, что вы не храните на кухне некоторые вещи.

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Бутылки

Хранение в кухне пустых емкостей, которыми вы не пользуетесь, может привлечь немало трудностей в дом. Кроме того, пустая и ненужная посуда будет занимать драгоценное место, которого часто не хватает на кухне.

А для того, чтобы избежать финансовых проблем, никогда не оставляйте на столе пустые бутылки, а от ненужных избавьтесь. Если же бутылку нужно сохранить, можно засыпать в нее немного соли – это помешает деньгам "утекать" из дома.

Сухие цветы

Даже красивые букеты из увядших цветов, к сожалению, не стоит оставлять на кухне. И это правило распространяется на другие предметы интерьера, украшенные сухими растениями. Старайтесь держать на кухне только живые комнатные растения в горшках.

Ненужные подарки

Милая статуэтка или прихватка могут вызвать настоящую беду на кухне, если их подарил человек с плохими намерениями. Такие предметы нужно сразу же забирать из жилья. И если какая-то вещь вызывает у вас раздражение, ее нужно сразу же выбросить из кухни.



Не стоит хранить ненужные подарки / Фото Pexels

Сломанные часы

Часы на кухне могут быть и помощником, и вредителем. И если они остановились, тогда могут привлечь бедность в ваш дом. Поэтому часы нужно как можно скорее починить, или просто выбросить из дома, чтобы они не привлекали беду.

Испорченные продукты

Просроченные продукты могут негативно повлиять на финансовое состояние людей, живущих в доме. Для того, чтобы избежать этого, стоит время от времени проверять кладовую и холодильник и выбрасывать то, что уже нельзя есть. Так вы не только освободите место для свежей еды, но и убережете себя от бедности.