Суть метода заключается в том, что вместо шампуня нужно использовать кондиционер, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Что такое ко-вошинг

По технике ко-вошинг нужно пропускать использование шампуня во время мытья волос и сразу переходить к кондиционеру, который удаляет всю грязь и остатки после стайлинга. В кондиционерах содержится минимальное количество моющих средств, поэтому они прекрасно устраняют загрязнения, лишая волосы естественного жира. Вода эти вещества активизирует и позволяет смыть грязь, поэтому волосы становятся чистыми и не пересушенными.

Кондиционеры хорошо влияют на увлажнение шампуней, а из-за отсутствия шампуня волосы сохраняют немало натуральных масел. Благодаря этому они становятся мягкими и шелковистыми.



Эффективное мытье волос кондиционером / Фото Pexels

Ко-вошинг становится популярным и на слуху благодаря тому, что предотвращает вымывание естественного защитного слоя волос, сохраняя пряди увлажненными. Волосы после такого мытья становятся более эластичными и меньше подвержены повреждениям.

Такой метод мытья следует использовать в случае, если волосы повреждены окрашиванием или горячими инструментами. И обратите внимание, что чрезмерное использование кондиционера без очистки шампунем не является правильным, поэтому его надо применять хотя бы раз в 2 недели, чтобы глубоко очистить кожу головы.

Как мыть волосы методом ко-вошинг

Сначала смочите волосы, чтобы смыть поверхностную грязь и воспользуйтесь достаточным количеством кондиционера, который полностью покроет ваши волосы. Средство надо распределить от корней до кончиков и помассировать кожу головы. Стоит оставить кондиционер на волосах примерно на 5 минут, а потом смыть и высушить как обычно.

Ко-вошинг лучше всего подходит для волнистых, вьющихся и окрашенных волос. Метод помогает сохранить цвет, поэтому предотвращает вымывание. Нельзя пользоваться ко-вошингом девушкам, которые имеют тонкие и прямые волосы. Лучше всего использовать кондиционер без силиконов. Процесс адаптации волос к ко-вошингу может занять от нескольких дней до месяца.