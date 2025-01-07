Суть методу полягає в тому, що замість шампуню потрібно використовувати кондиціонер, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Що таке ко-вошінг

За технікою ко-вошінг потрібно пропускати використання шампуню під час миття волосся й одразу переходити до кондиціонера, який видаляє увесь бруд та залишки після стайлінгу. У кондиціонерах міститься мінімальна кількість мийних засобів, тож вони чудово усувають забруднення, позбавляючи волосся природного жиру. Вода ці речовини активізує й дозволяє змити бруд, тож волосся стає чистим й не пересушеним.

Кондиціонери добре впливають на зволоження шампунів, а через відсутність шампуню волосся зберігає чимало натуральних олій. Завдяки цьому воно стає м’яким та шовковистішим.



Ефективне миття волосся кондиціонером / Фото Pexels

Ко-вошінг стає популярнішим й на слуху завдяки тому, що запобігає вимиванню природного захисного шару волосся, зберігаючи пасма зволоженими. Волосся після такого миття стає еластичнішим й менше схильне до пошкоджень.

Такий метод миття варто використовувати у випадку, якщо волосся пошкоджене фарбуванням чи гарячими інструментами. Та зверніть увагу, що надмірне використання кондиціонера без очищення шампунем не є правильним, тож його треба застосовувати хоча б раз на 2 тижні, щоб глибоко очистити шкіру голови.

Як мити волосся методом ко-вошінг

Спочатку змочіть волосся, щоб змити поверхневий бруд та скористайтеся достатньою кількістю кондиціонера, який повністю покриє ваше волосся. Засіб треба розподілити від коренів до кінчиків й помасажувати шкіру голови. Варто залишити кондиціонер на волоссі приблизно на 5 хвилин, а тоді змити й висушити як завжди.

Ко-вошінг найкраще підходить для хвилястого, кучерявого та фарбованого волосся. Метод допомагає зберегти колір, тож запобігає вимиванню. Не можна користуватися ко-вошінгом дівчатам, які мають тонке й пряме волосся. Найкраще використовувати кондиціонер без силіконів. Процес адаптації волосся до ко-вошінгу може зайняти від кількох днів до місяця.