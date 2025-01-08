Час викинути ці речі з кухні: вони притягують бідність

Кухня здавна вважається сакральним місцем дому, і саме у цій кімнаті щодня доводиться проводити чимало часу. І деякі речі тут можуть мати не найкращий вплив на оселю.

Кухня – це не просто місце для приготування їжі, це символічне вогнище та місце особливої енергетики в домі, повідомляє 24 Канал. І для того, аби впевнитися, що ніщо не притягує до вашої оселі бідність, варто переконатися, що ви не зберігаєте на кухні деякі речі.

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Пляшки

Зберігання у кухні порожніх місткостей, якими ви не користуєтеся, може притягнути чимало труднощів в дім. Окрім того, пустий і непотрібний посуд займатиме дорогоцінне місце, якого часто не вистачає на кухні.

А для того, щоб уникнути фінансових проблем, ніколи не залишайте на столі порожні пляшки, а від непотрібних позбудьтеся. Якщо ж пляшку потрібно зберегти, можна засипати в неї трохи солі – це завадить грошам "витікати" з дому.

Сухі квіти

Навіть красиві букети із зів'ялих квітів, на жаль, не варто залишати на кухні. І це правило поширюється на інші предмети інтер'єру, що прикрашені сухими рослинами. Намагайтеся тримати на кухні тільки живі кімнатні рослини у горщиках.

Непотрібні подарунки

Мила статуетка чи прихватка можуть спричинити справжню біду на кухні, якщо їх подарувала людина з поганими намірами. Такі предмети потрібно відразу ж забирати з житла. І якщо якась річ викликає у вас роздратування, її потрібно одразу ж викинути з кухні.



Не варто зберігати непотрібні подарунки / Фото Pexels

Зламаний годинник

Годинник на кухні може бути і помічником, і шкідником. І якщо він зупинився, тоді може притягнути бідність до вашої оселі. Тож годинник потрібно якомога швидше полагодити, або ж просто викинути з дому, аби він не приваблював біду.

Зіпсовані продукти

Протерміновані продукти можуть негативно вплинути на фінансовий стан людей, що живуть у домі. Для того, аби уникнути цього, варто час від часу перевіряти комору та холодильник й викидати те, що вже не можна їсти. Так ви не тільки звільните місце для свіжої їжі, але й вбережете себе від бідності.