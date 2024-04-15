Эти 4 обычные вещи в вашем доме могут навредить здоровью: нужно знать

В вашем доме может храниться немало разных вещей, но задумывались ли вы когда-нибудь, что некоторые из них могут представлять опасность для вас? Поэтому к пользованию ими нужно отнестись с осторожностью.

Некоторые предметы вашего домашнего обихода могут быть потенциально опасными. И, конечно же, большинство людей имеют их у себя дома, и это не значит, что вам нужно немедленно их выбросить. У Daily Star поделились несколькими вещами, к пользованию которыми нужно относиться с осторожностью.

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Смартфоны и планшеты

Сейчас смартфоны являются основным элементом, что точно найдется в любом доме, даже в таком помещении, как ванная комната или кухня. Но там они могут стать прекрасным средством не только связи, но и передачи различных микробов.

Эти устройства хорошо удерживают патогены, в том числе и бактерии, такие как кишечная палочка, или вирусы – например, грипп.

Риски могут повышаться, если вы используете устройства перед тем, как помыть руки, или же во время приготовления пищи, а это может потенциально перенести микробы или на вашу тарелку, или же на другие поверхности.

Впрочем, справиться с этой проблемой поможет регулярная дезинфекция устройств, особенно после того, как они были в зонах высокого риска заражения.

Сковородки с антипригарным покрытием

Вероятно, невозможно отрицать удобство такой посуды. Но также нужно знать и об их потенциальной опасности для вашего здоровья. Когда такая сковородка перегревается, или же вы случайно царапаете химическое покрытие, это может привести к разрушению его и высвобождению токсичных веществ – не только в воздух, но и прямо в вашу пищу.



Сковородка с антипригарным покрытием может быть опасна / Фото Pexels

Это покрытие может выделять вредные газы под воздействием высоких температур. И в исследованиях на животных эти газы были связаны с некоторыми проблемами для здоровья.

Пластиковые контейнеры для хранения

На каждой кухне можно найти по крайней мере один пластиковый контейнер. Впрочем, в пластике могут быть химические вещества, которые со временем вымываются и попадают в пищу, особенно при нагревании.

Эти химические вещества называют разрушителями эндокринной системы, а также они могут вмешиваться в работу гормональной системы вашего организма и приводить также к расстройствам развития, репродуктивной функции, неврологических и иммунных проблем.

Чтобы избежать этих рисков, не забывайте при нагревании перекладывать пищу в стеклянную или керамическую посуду. Кроме того, не забывайте просматривать отметки на контейнерах – обычно на них указано, можно ли в них разогревать продукты.

Антибактериальные средства для чистки

Вам может показаться, что эффективность таких средств неоспорима, однако на самом деле это не так. Они не обеспечивают никаких преимуществ по сравнению с обычным мылом и водой. Кроме того, активные ингредиенты в таких средствах могут привести к устойчивости к антибиотикам, а также их связывают с различными проблемами со здоровьем – в том числе и с дерматитом.