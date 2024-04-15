Ці 4 звичайні речі у вашому домі можуть зашкодити здоров'ю: потрібно знати

У вашому домі може зберігатися чимало різних речей, та чи замислювалися ви колись, що деякі з них можуть становити небезпеку для вас? Тож до користування ними потрібно поставитися з обережністю.

Деякі предмети вашого домашнього вжитку можуть бути потенційно небезпечними. І, звісно ж, більшість людей мають їх у себе вдома, і це не значить, що вам потрібно негайно їх викинути. У Daily Star поділилися кількома речами, до користування якими потрібно ставитися із обережністю.

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Смартфони та планшети

Наразі смартфони є основним елементом, що точно знайдеться у будь-якому будинку, навіть у такому приміщенні, як ванна кімната чи кухня. Але там вони можуть стати чудовим засобом не тільки зв'язку, але і передачі різноманітних мікробів.

Ці пристрої добре утримують патогени, зокрема і бактерії, такі як кишкова паличка, або ж віруси – наприклад, грип.

Ризики можуть підвищуватися, якщо ви використовуєте пристрої перед тим, як помити руки, або ж під час приготування їжі, а це може потенційно перенести мікроби або на вашу тарілку, або ж на інші поверхні.

Втім, впоратися із цією проблемою допоможе регулярна дезінфекція пристроїв, особливо після того, як вони були у зонах високого ризику зараження.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Певно, неможливо заперечувати зручність такого посуду. Та також потрібно знати і про їхню потенційну небезпеку для вашого здоров'я. Коли така сковорідка перегрівається, або ж ви випадково дряпаєте хімічне покриття, це може призвести до руйнування його та вивільнення токсичних речовин – не тільки у повітря, але і прямо у вашу їжу.



Сковорідка з антипригарним покриттям може бути небезпечна / Фото Pexels

Це покриття може виділяти шкідливі гази під впливом високих температур. І у дослідженнях на тваринах ці гази були пов'язані із деякими проблемами для здоров'я.

Пластикові контейнери для зберігання

На кожній кухні можна знайти принаймні один пластиковий контейнер. Втім, у пластику можуть бути хімічні речовини, які з часом вимиваються і потрапляють у їжу, особливо під час нагрівання.

Ці хімічні речовини називають руйнівниками ендокринної системи, а також вони можуть втручатися у роботу гормональної системи вашого організму та призводити також до розладів розвитку, репродуктивної функції, неврологічних та імунних проблем.

Щоб уникнути цих ризиків, не забувайте під час нагрівання перекладати їжу у скляний або ж керамічний посуд. Окрім того, не забувайте переглядати позначки на контейнерах – зазвичай на них вказано, чи можна у них розігрівати продукти.

Антибактеріальні засоби для чищення

Вам може здатися, що ефективність таких засобів беззаперечна, проте насправді це не так. Вони не забезпечують жодних переваг порівняно із звичайним милом та водою. Окрім того, активні інгредієнти у таких засобах можуть призвести до стійкості до антибіотиків, а також їх пов'язують з різними проблемами зі здоров'ям – зокрема і з дерматитом.