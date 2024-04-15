У відкритий ґрунт редиску можна сіяти з квітня по вересень, все залежить лише від сорту. Навесні городники садять ранні сорти, а вже влітку середньостиглі чи пізні. Останні два сорти є смачнішими та кориснішими. Завдяки тому, що вони мають більший період вегетації (25 – 35 днів), вони встигають накопичити більше цукрів та вітамінів.

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Що треба зробити перед сіянням редиски

Насамперед розпушіть грядку на глибину мінімум 20 сантиметрів. Внесіть в неї 0,5 відра перегною з розрахунку на 1 квадратний метр. Якщо ґрунт кислий – додайте доломітове борошно (0,5 літрів на 1 квадратний метр), якщо ж пісок глинистий (1 відро на 1 квадратний метр).

Гній не радять додавати, бо в ньому багато азоту, який спровокує утворення пустот у редисці. З перегноєм також важливо не переборщити.



Поради щодо правильного сіяння редиски / Фото Pexels

Як сіяти редиску

Редиску треба сіяти на захищеній від вітру ділянці. На грядці зробіть борозенки глибиною 2 – 3 сантиметри на відстані 10 – 15 сантиметрів одна від одної. Через кожних 5 сантиметрів сійте насіння. Цю відстань зручно вимірювати сірниковою коробкою.

Щоб редиска добре вродила, після посадки укрийте її соломою чи будь-якою іншою рослинною мульчею. Такий спосіб вбереже вологу в ґрунті.

Також для редиски можна використовувати дріжджове підживлення. Для цього 10 грамів свіжих чи 5 грамів сухих дріжджів розведіть у 10 літрах теплої води та додайте 3 столові ложки цукру. Дайте настоятися розчину 2 – 3 години та поливайте рослини під корінь.

Пам’ятайте, що редиска завжди має бути помірно вологою, оскільки основна їжа для цього овоча – це вода. Якщо води буде недостатньо, то коренеплоди будуть гіркими та в’ялими.