Чимало городників хочуть наповнити свою ділянку ранніми сортами, щоб якомога раніше отримати перший урожай. Та для того, щоб це сталося, вам потрібно підібрати найкращі сорти.

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Кущовий

Цей варіант буде оптимальним для тих, хто хоче збирати з ділянки невеликі, але соковиті плоди. Цей сорт в Україні вважається вже традиційним, адже його вирощують роками не тільки любителі, але і професіонали.

Такі огірки мають відмінну адаптацію до кліматичних умов, а також дуже витривалі. Смак теж не залишить вас байдужими. Для дозрівання таким огіркам потрібно приблизно 40 – 45 днів з перших сходів. Плоди виглядають компактними, з тонкою шкіркою та дрібними гострими шипами.

Конкурент

Цей сорт огірків також чудово впишеться у вашу ділянку. Якщо ви хочете вирощувати саме ранні огірки із високою врожайністю, тоді вам точно потрібно звернути увагу на цей сорт. Для того, щоб його вирощувати, вам не потрібно нічого, окрім стандартної агротехніки, а це дозволяє виростити чимало плодів.

Ще один плюс Конкурента – невибагливість.

Із одного квадратного метра ви зможете зібрати приблизно 3 – 4 кілограми огірків, і цьому сорту потрібно всього 40 – 50 днів для дозрівання з появи перших сходів.



Потрібно правильно підбирати сорт огірків / Фото Pexels

Азарт F1

Цей ранній сорт огірків підходить як для теплиці, так і для городу. Він ранньостиглий та самозапильний, а також універсальний у використанні – ви зможете не тільки їсти його свіжим, але і використовувати для засолювання. Також він має приємні розміри – від 10 до 12 сантиметрів, і визріває за 40 – 45 днів з перших сходів.

А якщо огірки цього сорту вчасно зібрати, вони набувають максимальної транспортабельності, і можуть зберігатися протягом чималого часу.

Везунчик

Ці огірки – самозапильні та врожайні, і вони ідеально підійдуть для теплиць. Вони можуть стати хорошим варіантом не тільки для домашнього, але навіть для комерційного вирощування. Цей сорт був створений сучасними селекціонерами, і має неймовірні споживчі характеристики: довго зберігається та легко транспортується.