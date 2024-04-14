Многие огородники хотят наполнить свой участок ранними сортами, чтобы как можно раньше получить первый урожай. И для того, чтобы это произошло, вам нужно подобрать лучшие сорта.

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Кустовой

Этот вариант будет оптимальным для тех, кто хочет собирать с участка небольшие, но сочные плоды. Этот сорт в Украине считается уже традиционным, ведь его выращивают годами не только любители, но и профессионалы.

Такие огурцы имеют отличную адаптацию к климатическим условиям, а также очень выносливы. Вкус тоже не оставит вас равнодушными. Для созревания таким огурцам нужно примерно 40 – 45 дней с первых всходов. Плоды выглядят компактными, с тонкой кожицей и мелкими острыми шипами.

Конкурент

Этот сорт огурцов также прекрасно впишется в ваш участок. Если вы хотите выращивать именно ранние огурцы с высокой урожайностью, тогда вам точно нужно обратить внимание на этот сорт. Для того, чтобы его выращивать, вам не нужно ничего, кроме стандартной агротехники, а это позволяет вырастить немало плодов.

Еще один плюс Конкурента – неприхотливость.

С одного квадратного метра вы сможете собрать примерно 3 – 4 килограмма огурцов, и этому сорту нужно всего 40 – 50 дней для созревания с появления первых всходов.



Нужно правильно подбирать сорт огурцов / Фото Pexels

Азарт F1

Этот ранний сорт огурцов подходит как для теплицы, так и для огорода. Он раннеспелый и самоопыляемый, а также универсальный в использовании – вы сможете не только есть его свежим, но и использовать для засолки. Также он имеет приятные размеры – от 10 до 12 сантиметров, и вызревает за 40 – 45 дней с первых всходов.

А если огурцы этого сорта вовремя собрать, они приобретают максимальную транспортабельность, и могут храниться в течение немалого времени.

Везунчик

Эти огурцы – самоопыляемые и урожайные, и они идеально подойдут для теплиц. Они могут стать хорошим вариантом не только для домашнего, но даже для коммерческого выращивания. Этот сорт был создан современными селекционерами, и имеет невероятные потребительские характеристики: долго хранится и легко транспортируется.