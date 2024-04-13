В специализированных магазинах можно найти немало средств для борьбы с колорадскими жуками, однако не все дачники и огородники хотят использовать химикаты, поэтому советуем разработать собственную ловушку для отлова колорадского жука.

Читайте также Никогда не сажайте эти растения возле картофеля: предостережение от огородников

Ловушка для колорадских жуков

В пластиковую или стеклянную бутылку с высоким и узким горлом насыпьте сырого картофеля и добавьте половину стакана воды.

Колорадских жуков очень привлечет этот запах, поэтому они сами попадут в ловушку, а у вас уже не будет необходимости собирать их вручную. Расставьте такие ловушки в землю по всей площади картофельной грядки. Чтобы метод был эффективным, меняйте содержимое с водой и картофелем каждые 5 – 7 дней.

Специалисты говорят, что такая ловушка способна значительно уменьшить численность вредителей. Этот метод ловли также поможет избавиться от медведки или слизней.

А еще этот метод борьбы с вредителями является экологическим, по сравнению с использованием химических препаратов, которые могут плохо повлиять на урожай и почву.



Ловушка для колорадских жуков является экологической / Фото Pexels

Когда сажать картофель

Специалисты советуют высаживать картофель тогда, когда среднесуточная температура составляет 8 – 10 градусов тепла в течение нескольких дней, а почва прогревается до 7 градусов на глубину не менее 10 – 12 сантиметров. Для высаживания подбирают хорошо освещенный участок. Сажать картофель можно в апреле, мае и даже июне.