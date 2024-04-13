У спеціалізованих магазинах можна знайти чимало засобів для боротьби з колорадськими жуками, однак не всі дачники та городники хочуть використовувати хімікати, тому радимо розробити власну пастку для вилову колорадського жука.

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Пастка для колорадських жуків

У пластикову чи скляну пляшку з високим та вузьким горлом насипте сирої картоплі та додайте половину склянки води.

Колорадських жуків дуже привабить цей запах, тож вони самі потраплять у пастку, а у вас вже не буде необхідності збирати їх вручну. Розставте такі пастки в землю по всій площі картопляної грядки. Щоб метод був ефективним, змінюйте вміст з водою та картоплею кожних 5 – 7 днів.

Фахівці кажуть, що така пастка здатна значно зменшити чисельність шкідників. Цей метод лову також допоможе позбутися від капустянки чи слимаків.

А ще цей метод боротьби зі шкідниками є екологічним, порівняно з використанням хімічних препаратів, які можуть погано вплинути на врожай та ґрунт.



Пастка для колорадських жуків є екологічною / Фото Pexels

Коли садити картоплю

Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8 – 10 градусів тепла протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше ніж 10 – 12 сантиметрів. Для висаджування підбирають добре освітлену ділянку. Садити картоплю можна у квітні, травні та навіть червні.