Сон – это та драгоценная вещь, которой не хватает очень многим людям. И есть несколько негативных привычек, которые могут влиять на качество и количество сна, который вы получаете. Впрочем, на это также влияет и состояние вашей спальни, предупреждает эксперт по сну Оливия Ареццоло.

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Избыток беспорядка

Чистый дом может существенно улучшить ваше психическое здоровье, так же как захламленный дом может вызвать ухудшение сна. И если вам трудно заснуть, вы прежде всего можете поработать над тем, чтобы устранить беспорядок в своих спальнях.

Возможно, у вас слишком много декоративных подушек или мебели? Тогда стоит избавиться от этого визуального беспорядка и сделать спальню простым, приятным местом для сна.

Цифровые часы

Наличие цифровых часов на тумбочке у кровати может быть большой ошибкой, которую делает немало людей. Освещение возле вашей головы – это совсем не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь заснуть.

Держите электронные часы дальше от спальни или хотя бы не на ночной тумбочке. Даже небольшое количество света может повлиять на гормоны, которые влияют на качество сна.



Цифровые часы мешают спать / Фото Pexels

Прозрачные шторы

Когда вы занимаетесь декором своей спальни, эстетика не должна быть на первом месте. Прежде всего вы должны думать о практичности и создании благоприятной среды для сна. И темные, прочные шторы прекрасно подходят для того, чтобы создать идеальную темноту ночью, даже когда фонари в городе остаются яркими.

Телефон возле кровати

Кровать – это совсем не то место, где нужно листать ленту соцсетей. Это может показаться удачным способом расслабиться перед сном, однако на самом деле голубой свет очень сильно влияет на то, как вы будете спать потом.

И лучше избегать его по крайней мере за час до сна. И для того, чтобы устранить соблазн пользоваться телефоном, вы можете вообще не приносить его в спальню, или же класть как можно дальше от кровати.

Яркое верхнее освещение

Многие люди имеют в спальне только один источник света – верхнюю лампу – и это большая ошибка. Такой свет является слишком ярким, и если вы для чтения перед сном или иной активности используете именно его, это приведет к тому, что вам будет сложнее заснуть.

Эксперты советуют подыскать специальные ночные лампы, или небольшие лампы, что будут излучать мягкий и теплый свет.