Эти 6 вещей не стоит даже покупать: они только создают беспорядок в доме

Минималистичный образ жизни имеет немало весомых преимуществ – в частности, это может значительно облегчить уборку. Но основной плюс заключается в том, что это позволяет вам тратить меньше.

Если вы иногда делаете уборку в доме и наталкиваетесь на вещи, которыми совсем не пользуетесь и не знаете, зачем их вообще купили – знайте, вы не одни, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. На самом деле многие люди имеют такую же проблему. И для того, чтобы не допустить ошибки дважды, рассказываем, какие вещи не стоит покупать, чтобы потом об этом не жалеть.

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Мелочи и сувениры

Сувениры обычно не вызывают радости у минималистов – ведь обычно это просто вещи, которые пылятся на полках, например памятные чашки, фигурки, статуэтки, футболки с логотипами или фотографиями городов, которые вы никогда не носите.

И если вы все же хотите потратить деньги на сувенир из поездки, лучше уже приобрести что-то действительно полезное – например специи или местная еда и тому подобное.

Книги

Конечно же, минималисты также читают книги! Но они не склонны заполнять все свои полки книгами – и особенно теми, которые они после прочтения не возьмут в руки. Будем честными; на ваших полках точно найдется всего несколько книг, которые вы читаете снова и снова.

Зато хорошим решением будет посещение библиотеки, или приобретение электронной книги, которая позволяет легко избежать беспорядка. Кроме того, книги после прочтения можно пожертвовать в библиотеку, благотворительную организацию или перепродать.



Большое количество книг может загромождать пространство / Фото Pexels

Одинаковые предметы

Сколько именно пар кроссовок, одинаковых свитеров или форм для выпечки вам нужно? Скорее всего, на самом деле ответ один или два. Кроме того, лучше всего заменять вещи только тогда, когда это действительно нужно – то есть когда они выходят из строя.

Модная одежда

Сейчас существует немало микротрендов, уследить за которыми почти невозможно – и, скорее всего, даже не нужно. Минималисты обычно инвестируют деньги в качественные классические вещи, которые будут служить годами и всегда будут выглядеть шикарно.

Такая одежда может стоить дороже, но в долгосрочной перспективе вы точно сэкономите немало денег.

Избыток аксессуаров

А вот еще одна статья расходов, которую минималисты обычно сокращают. Для них достаточно иметь всего несколько важных украшений – например ожерелье, часы, что не выходит из моды, и классическая сумка – вот и все, что нужно, чтобы дополнить свой капсульный гардероб.

Но это не единственная привычка, что может привести к беспорядку в доме – ранее мы уже рассказывали и о других, которых профессионалы стараются избегать.

Одноразовые предметы

Одноразовые бутылки для воды, бумажные тарелки и другие одноразовые предметы могут занимать немало места. И к тому же время, когда вы ими воспользуетесь, может наступить еще совсем нескоро, а вещи тем временем засоряют ваше пространство.

Минималисты вместо этого инвестируют в многоразовые версии этих вещей.