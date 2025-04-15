Ці 6 речей не варто навіть купувати: вони тільки створюють безлад у домі

Мінімалістичний спосіб життя має чимало вагомих переваг – зокрема, це може значно полегшити прибирання. Але основний плюс полягає в тому, що це дозволяє вам витрачати менше.

Якщо ви часом робите прибирання в домі та наштовхуєтеся на речі, якими зовсім не користуєтеся та не знаєте, навіщо їх взагалі купили – знайте, ви не одні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Насправді чимало людей мають таку саму проблему. І для того, щоб не припуститися помилки двічі, розповідаємо, які речі не варто купувати, аби потім про це не жалкувати.

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Дрібниці та сувеніри

Сувеніри зазвичай не викликають радості у мінімалістів – адже зазвичай це просто речі, які припадають пилом на полицях, як-от пам'ятні чашки, фігурки, статуетки, футболки з логотипами чи фотографіями міст, які ви ніколи не носите.

І якщо ви все ж хочете витратити гроші на сувенір з поїздки, краще вже придбати щось справді корисне – як-от спеції чи місцева їжа тощо.

Книги

Звісно ж, мінімалісти також читають книги! Але вони не схильні заповнювати усі свої полиці книгами – і особливо тими, які вони після прочитання не візьмуть у руки. Будьмо чесними; на ваших полицях точно знайдеться всього кілька книжок, які ви читаєте знову і знову.

Натомість хорошим рішенням буде відвідування бібліотеки, або ж придбання електронної книги, яка дозволяє легко уникнути безладу. Окрім того, книги після прочитання можна пожертвувати у бібліотеку, благодійну організацію чи перепродати.



Велика кількість книг може захаращувати простір / Фото Pexels

Однакові предмети

Скільки саме пар кросівок, однакових светрів чи форм для випічки вам потрібно? Скоріш за все, насправді відповідь один чи два. Окрім того, найкраще заміняти речі тільки тоді, коли це справді потрібно – тобто коли вони виходять з ладу.

Модний одяг

Зараз існує чимало мікротрендів, вслідкувати за якими майже неможливо – і, скоріш за все, навіть не потрібно. Мінімалісти зазвичай інвестують гроші у якісні класичні речі, які служитимуть роками та завжди виглядатимуть шикарно.

Такий одяг може коштувати дорожче, та у довгостроковій перспективі ви точно заощадите чимало грошей.

Надлишок аксесуарів

А ось ще одна стаття витрат, яку мінімалісти зазвичай скорочують. Для них достатньо мати всього кілька важливих прикрас – як-от намисто, годинник, що не виходить з моди, та класична сумка – ось і все, що потрібно, аби доповнити свій капсульний гардероб.

Та це не єдина звичка, що може привести до безладу в домі – раніше ми вже розповідали й про інші, яких професіонали намагаються уникати.

Одноразові предмети

Одноразові пляшки для води, паперові тарілки та інші одноразові предмети можуть займати чимало місця. І до того ж час, коли ви ними скористаєтеся, може настати ще зовсім нескоро, а речі тим часом засмічують ваш простір.

Мінімалісти натомість інвестують у багаторазові версії цих речей.