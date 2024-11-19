Сыр – это богатая питательными веществами молочная пища, которая может быть важной частью любой здоровой диеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eat this, not that. В нем вы можете найти калий, магний, кальций, высококачественный белок и витамины группы B.
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Сколько сыра в день можно есть?
Конечно, не существует строгих правил по количеству потребления сыра, но считается, что примерно четверть стакана тертого продукта в день – это более чем достаточно, чтобы получить все необходимые питательные вещества.
Поскольку сыр может способствовать потреблению нужной дозы насыщенных жиров, то вам нужно сбалансировать его нежирными белками и другими продуктами, которые содержат ненасыщенные жиры.
Но какие сыры лучше выбирать в магазине, чтобы действительно получить больше пользы?
Моцарелла
Почти половину веса моцареллы составляет вода, и это делает ее лучшим вариантом для употребления. Наличие такого количества жидкости означает, что в моцарелле вы найдете меньше калорий, насыщенных жиров и натрия по сравнению со многими другими “более плотными” сырами.
Моцарелла очень полезна для здоровья / Фото Pexels
Нежирный сыр (2%)
Домашний сыр является одним из видов сыра, содержащий больше всего белка и меньше жира, а это делает его популярным диетическим продуктом. Изготавливают его путем ферментации молока и удаления водянистой сыворотки, и в основном там остается казеиновый белок, что медленно усваивается.
Фета
Фета – это соленый сыр, что обычно изготавливают из овечьего или козьего молока. Его упаковывают в рассол, что делает его более соленым, чем остальные варианты продукта. И такой полезный он из-за того, что содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем большинство.
Кроме того, он имеет насыщенный вкус, поэтому даже небольшое количество феты может дополнить ваши блюда и дать им яркого акцента.
Пармезан
Этот классический итальянский твердый сыр обычно используют в пасте и других итальянских блюдах. В нем вы найдете больше натрия, чем во многих других сырах, однако благодаря высокому содержанию белка и умеренному насыщенному содержанию жиров он все еще может входить в список самых полезных видов сыра.
Рикотта
Рикотта также содержит много воды, а это помогает уменьшить ее калорийность, жирность и уровень натрия. Кроме того, в этом виде сыра больше белка, что быстрее усваивается, чем казеина, поэтому сыр является хорошим источником кальция, витамина А, витаминов группы В и калия.