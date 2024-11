5 самых здоровых сыров, которые только можно есть: время добавить их на тарелку

Сыр –это любимый продукт для многих людей. И неудивительно, ведь его видов существует множество. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, насколько сыр на самом деле полезен для здоровья?

Сыр – это богатая питательными веществами молочная пища, которая может быть важной частью любой здоровой диеты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Eat this, not that. В нем вы можете найти калий, магний, кальций, высококачественный белок и витамины группы B.

Интересно Суперметод для очистки кухонной мойки: блогер рассказала, что именно надо сделать

Сколько сыра в день можно есть?

Конечно, не существует строгих правил по количеству потребления сыра, но считается, что примерно четверть стакана тертого продукта в день – это более чем достаточно, чтобы получить все необходимые питательные вещества.

Поскольку сыр может способствовать потреблению нужной дозы насыщенных жиров, то вам нужно сбалансировать его нежирными белками и другими продуктами, которые содержат ненасыщенные жиры.

Но какие сыры лучше выбирать в магазине, чтобы действительно получить больше пользы?

Моцарелла

Почти половину веса моцареллы составляет вода, и это делает ее лучшим вариантом для употребления. Наличие такого количества жидкости означает, что в моцарелле вы найдете меньше калорий, насыщенных жиров и натрия по сравнению со многими другими “более плотными” сырами.



Моцарелла очень полезна для здоровья / Фото Pexels

Нежирный сыр (2%)

Домашний сыр является одним из видов сыра, содержащий больше всего белка и меньше жира, а это делает его популярным диетическим продуктом. Изготавливают его путем ферментации молока и удаления водянистой сыворотки, и в основном там остается казеиновый белок, что медленно усваивается.

Фета

Фета – это соленый сыр, что обычно изготавливают из овечьего или козьего молока. Его упаковывают в рассол, что делает его более соленым, чем остальные варианты продукта. И такой полезный он из-за того, что содержит меньше калорий и насыщенных жиров, чем большинство.

Кроме того, он имеет насыщенный вкус, поэтому даже небольшое количество феты может дополнить ваши блюда и дать им яркого акцента.

Пармезан

Этот классический итальянский твердый сыр обычно используют в пасте и других итальянских блюдах. В нем вы найдете больше натрия, чем во многих других сырах, однако благодаря высокому содержанию белка и умеренному насыщенному содержанию жиров он все еще может входить в список самых полезных видов сыра.

Рикотта

Рикотта также содержит много воды, а это помогает уменьшить ее калорийность, жирность и уровень натрия. Кроме того, в этом виде сыра больше белка, что быстрее усваивается, чем казеина, поэтому сыр является хорошим источником кальция, витамина А, витаминов группы В и калия.