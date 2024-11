5 найздоровіших сирів, які тільки можна їсти: час додати їх на тарілку

Сир – це улюблений продукт для багатьох людей. І не дивно, адже його видів існує безліч. Але чи задумувалися ви колись про те, наскільки сир насправді корисний для здоров’я?

Сир – це багата на поживні речовини молочка їжа, яка може бути важливою частиною будь-якої здорової дієти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Eat this, not that. У ньому ви можете знайти калій, магній, кальцій, високоякісний білок та вітаміни групи B.

Цікаво Суперметод для очищення кухонної мийки: блогерка розповіла, що саме треба зробити

Скільки сиру на день можна їсти?

Звісно, не існує суворих правил щодо кількості споживання сиру, але вважається, що приблизно чверть склянки тертого продукту на день – це більш ніж достатньо, аби отримати усі потрібні поживні речовини.

Оскільки сир може сприяти споживанню потрібної дози насичених жирів, то вам потрібно збалансувати його нежирними білками та іншими продуктами, які містять ненасичені жири.

Але які сири найкраще обирати в магазині, аби дійсно отримати найбільше користі?

Моцарела

Майже половину ваги моцарели становить вода, і це робить її найкращим варіантом для вживання. Наявність такої кількості рідини означає, що в моцарелі ви знайдете менше калорій, насичених жирів та натрію порівняно з багатьма іншими “щільнішими” сирами.



Моцарела дуже корисна для здоров'я / Фото Pexels

Нежирний сир (2%)

Домашній сир є одним з видів сиру, що містить найбільше білка та найменше жиру, а це робить його популярним дієтичним продуктом. Виготовляють його шляхом ферментації молока та видалення водянистої сироватки, і в основному там залишається казеїновий білок, що повільно засвоюється.

Фета

Фета – це солоний сир, що зазвичай виготовляють з овечого чи козячого молока. Його упаковують у розсіл, що робить його більш солоним, ніж решта варіантів продукту. І такий корисний він через те, що містить менше калорій та насичених жирів, ніж більшість.

Окрім того, він має насичений смак, тож навіть невелика кількість фети може доповнити ваші страви та дати їм яскравого акценту.

Пармезан

Цей класичний італійський твердий сир зазвичай використовують у пасті та інших італійських стравах. У ньому ви знайдете більше натрію, ніж у багатьох інших сирах, проте завдяки високому вмісту білка та помірному насиченому вмісту жирів він все ще може входити до списку найкорисніших видів сиру.

Рикота

Рикота також містить багато води, а це допомагає зменшити її калорійність, жирність та рівень натрію. Окрім того, у цьому виді сиру більше білка, що швидше засвоюється, ніж казеїну, тож сир є хорошим джерелом кальцію, вітаміну А, вітамінів групи В та калію.