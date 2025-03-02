Посадите во дворе эти высокие цветы: сад поразит цветением

Высокие цветы – это именно то, что нужно, если вы хотите добавить в сад несколько ярких пятен. Они могут создать контрастный центр или даже живой фон для остальных ваших растений.

Для создания полноценной садовой композиции очень важно позаботиться о том, чтобы клумбу наполняли растения разной высоты. И высокие травы с разноцветным цветением могут стать именно тем, что нужно, чтобы добавить немного драматизма и уединения к вашему участку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Мальва

Существует более 60 различных видов мальв, поэтому вы легко можете выбрать именно те, что придутся вам по душе. Красивые цветы на соцветии очень часто раскрываются одновременно, создавая красивые колонны, что обожают садоводы.

Среди мальв также можно высадить уютный горошек, и тогда меньшие растения будут извиваться вокруг больших, образуя приятную и интересную композицию.

Анемона японская

Эти травянистые растения цветут с конца лета и до осени. Они примечательны своим длительным цветением и белыми цветами с желтым центром. Иногда они вырастают очень высокими, и это помогает добавить яркости и красок в сад поздним летом.



Анемоны стоит посадить в саду / Фото Pexels

Кортадерия Селло

Опыляемым ветром травами не нужны яркие цветы, чтобы привлечь к себе опылителей – вместо этого они цветут пушистыми перьями. Некоторые из этих трав напоминают танцовщиков – извиваются, изгибаются и вьются на ветру. Они точно придадут вашему саду движения и помогут контролировать эрозию на склонах.

Рута луговая

Это растение имеет высокие крепкие стебли, увенчанные тонкими соцветиями. Она будет нависать над любой композицией в саду, добавляя ей совершенного, элегантного вида. Нежная сине-зеленая листва добавит легкости к раннему лету, а лавандовый цвет растения приятно дополнит клумбу.