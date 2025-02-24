Можно есть их даже ночью: 5 закусок, полезных для сердца

Ложиться спать голодными – это чрезвычайно неприятно. Но всем, вероятно, приходилось слышать о том, что есть прямо перед сном не стоит – впрочем, правило можно обойти, если подобрать соответствующие закуски.

Здоровое питание, физические упражнения и управление стрессом – это три чрезвычайно важные вещи, о которых вы не должны забывать для здоровья своего сердца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Но это не значит, что все перекусы, и даже перед сном, вредные – можно легко подобрать пищу, которая не только не навредит, но и будет полезной для сердца.

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Попкорн

Вы можете быть удивлены, и попкорн – это вполне здоровый перекус, если он приготовлен с небольшим количеством рапсового или оливкового масла и присыпан вашими любимыми специями и травами. В нем содержится клетчатка, ненасыщенные жиры в растительных маслах и антиоксиданты в специях и травах – поэтому это вполне полезная для сердца закуска, убеждена диетолог Хайди Макинду.

Главное, будьте осторожны с добавлением соли – ведь именно большое количество этой специи может сделать попкорн вредным.



Попкорн может быть полезным для здоровья / Фото Pexels

Крекеры и консервированная рыба

Консервированная рыба, например лосось или тунец – это отличный вариант еды, если ночью вы вдруг почувствовали голод. Вместе с желаемой соленой закуской вы получите также и большую дозу полезных для сердца омега-3 жирных кислот, а также клетчатку из цельнозерновых крекеров или рисовых лепешек, на которые вы наложите консерву.

Овощи и хумус

Это – классическая и простая в приготовлении закуска, что может удовлетворить ваш голод даже поздно вечером и все еще не навредить вашему здоровью. Она точно будет полезнее, чем чипсы или сухарики с соусами, ведь содержит клетчатку, что уменьшает уровень холестерина.

Фрукты и черный шоколад

Темный шоколад – это идеальный способ удовлетворить ночную тягу к сладкому, и при этом не употребить слишком много сахара. Кроме того, этот десерт хорошо сочетается с различными фруктами – бананами, дынями, яблоками или сушеными абрикосами.

Вы можете растопить шоколад и погружать в него кусочки фруктов, или же просто есть эти две закуски отдельно.

Чиа пудинг

Пудинг из чиа – это очень полезная для сердца закуска, ведь может снижать уровень холестерина и триглицеридов. Кроме того, крошечные зернышки придают пудингу интересной консистенции, поэтому блюдо будет не только полезным, но и вкусным.