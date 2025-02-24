Можна їсти їх навіть вночі: 5 закусок, корисних для серця

Лягати спати голодними – це надзвичайно неприємно. Але всім, певно, доводилося чути про те, що їсти прямо перед сном не варто – втім, правило можна обійти, якщо підібрати відповідні закуски.

Здорове харчування, фізичні вправи та керування стресом – це три надзвичайно важливі речі, про які ви не маєте забувати задля здоров'я свого серця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Але це не значить, що усі перекуси, і навіть перед сном, шкідливі – можна легко підібрати їжу, яка не тільки не нашкодить, але й буде корисною для серця.

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Попкорн

Ви можете бути здивовані, та попкорн – це цілком здоровий перекус, якщо він приготований із невеликою кількістю ріпакової чи оливкової олії та присипаний вашими улюбленими спеціями та травами. В ньому міститься клітковина, ненасичені жири у рослинних оліях та антиоксиданти у спеціях і травах – тож це цілком корисна для серця закуска, переконана дієтологиня Хайді Макінду.

Головне, будьте обережними з додаванням солі – адже саме велика кількість цієї спеції може зробити попкорн шкідливим.



Попкорн може бути корисним для здоров'я / Фото Pexels

Крекери та консервована риба

Консервована риба, як-от лосось чи тунець – це чудовий варіант їжі, якщо вночі ви раптом відчули голод. Разом з бажаною солоною закускою ви отримаєте також і велику дозу корисних для серця омега-3 жирних кислот, а також клітковину з цілозернових крекерів чи рисових коржиків, на які ви накладете консерву.

Овочі та хумус

Це – класична та проста у приготуванні закуска, що може вдовольнити ваш голод навіть пізно ввечері і все ще не нашкодити вашому здоров'ю. Вона точно буде кориснішою, ніж чипси чи сухарики з соусами, адже містить клітковину, що зменшує рівень холестерину.

Фрукти та чорний шоколад

Темний шоколад – це ідеальний спосіб задовольнити нічну тягу до солодкого, і при цьому не спожити надто багато цукру. Окрім того, цей десерт добре поєднується з різними фруктами – бананами, динями, яблуками чи сушеними абрикосами.

Ви можете розтопити шоколад та занурювати у нього шматочки фруктів, або ж просто їсти ці дві закуски окремо.

Чіа пудинг

Пудинг з чіа – це надзвичайно корисна для серця закуска, адже може знижувати рівень холестерину та тригліцеридів. Окрім того, крихітні зернятка надають пудингові цікавої консистенції, тож страва буде не тільки корисною, але й смачною.