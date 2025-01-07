Эти 5 завтраков худшие для вашего здоровья: время от них отказаться

Когда речь идет о завтраке, мало кто имеет достаточно времени, чтобы долго стоять у плиты. Впрочем, некоторые популярные завтраки могут иметь подводные камни, о которых вы даже не подозревали.

Завтрак не зря называют самым важным приемом пищи за день – он дает вам энергию и заряд сил до обеда, поэтому пропускать его точно не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Health. Впрочем, далеко не все завтраки приносят пользу.

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Круассан с джемом

Диетолог Никола Ладлам-Рейн убеждена, что если вашим обычным завтраком является круассан с маслом и вареньем, вы можете захотеть пересмотреть свою привычку. Эта комбинация практически полностью состоит из рафинированных углеводов с добавлением сахара.

Зато вы почти вообще не получите белок или клетчатку, а именно это является главным, когда говорится об управлении аппетитом и ускорении метаболизма.

Только кофе

Многие пропускают завтрак, вместо этого выпивая только чашку крепкого напитка. И хотя черный кофе имеет низкое содержание калорий и может обеспечить быстрым зарядом энергии из-за кофеина, сам по себе кофе не содержит важных питательных веществ.

А употребление кофе натощак может раздражать слизистую оболочку вашего желудка и потенциально привести к кислотному рефлюксу или дискомфорту.

Бутерброд с беконом

Употребление очень большого количества обработанного мяса, а именно бекона или сосисок, может вероятно повысить риск рака кишечника, высокого кровяного давления и тому подобное. Вместо бекона диетологи предлагают выбрать более постные варианты – например, яйца или рыба.

Миска хлопьев

Вероятно, это любимый завтрак людей, которые спешат на работу – ведь для его приготовления достаточно будет нескольких минут. Впрочем, сладкие хлопья содержат немало сахара, а его чрезмерное потребление связывают не только с увеличением веса, но и диабетом 2-го типа и болезнями сердца.



Хлопья – не лучший завтрак / Фото Pexels

Кусочки фруктов

Казалось бы, что может быть вредного в таком завтраке? Фрукты содержат немало питательных веществ, но в первую очередь это источник углеводов, и они могут привести к быстрому скачку энергии и ее исчезновению вскоре. После этого вы станете снова голодными, если не добавите к ним ничего.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Для питательного завтрака фрукты нужно совместить с белками и жирами – для этого можно использовать орехи, семена, арахисовое масло, греческий йогурт и тому подобное.