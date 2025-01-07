Ці 5 сніданків найгірші для вашого здоров'я: час від них відмовитися

Коли мовиться про сніданок, мало хто має досить часу, аби довго стояти біля плити. Втім, деякі популярні сніданки можуть мати підводні камені, про які ви навіть не підозрювали.

Сніданок не дарма називають найважливішим прийомом їжі за день – він дає вам енергію та заряд сил аж до обіду, тож пропускати його точно не варто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health. Втім, далеко не всі сніданки приносять користь.

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Круасан з джемом

Дієтологиня Нікола Ладлам-Рейн переконана, що якщо вашим звичайним сніданком є круасан з маслом та варенням, ви можете захотіти переглянути свою звичку. Ця комбінація практично повністю складається з рафінованих вуглеводів із додаванням цукру.

Натомість ви майже взагалі не отримаєте білок чи клітковину, а саме це є головним, коли мовиться про керування апетитом та прискорення метаболізму.

Тільки кава

Чимало людей пропускають сніданок, натомість випиваючи тільки чашку міцного напою. І хоча чорна кава має низький вміст калорій та може забезпечити швидким зарядом енергії через кофеїн, сама по собі кава не містить важливих поживних речовин.

А вживання кави натщесерце може дратувати слизову оболонку вашого шлунка і потенційно призвести до кислотного рефлюксу чи дискомфорту.

Бутерброд з беконом

Вживання дуже великої кількості обробленого м'яса, а саме бекону чи сосисок, може ймовірно підвищити ризик раку кишківника, високого кров'яного тиску тощо. Замість бекону дієтологи пропонують обрати більш пісні варіанти – наприклад, яйця чи риба.

Миска пластівців

Певно, це улюблений сніданок людей, які поспішають на роботу – адже для його приготування достатньо буде кількох хвилин. Втім, солодкі пластівці містять чимало цукру, а його надмірне споживання пов'язують не тільки зі збільшенням ваги, але й діабетом 2-го типу та хворобами серця.



Пластівці – не найкращий сніданок / Фото Pexels

Шматочки фруктів

Здавалося б, що може бути шкідливого у такому сніданку? Фрукти містять чимало поживних речовин, але в першу чергу це джерело вуглеводів, і вони можуть призвести до швидкого стрибка енергії та її зникнення незабаром. Після цього ви станете знову голодними, якщо не додасте до них нічого.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Для поживного сніданку фрукти потрібно поєднати з білками та жирами – для цього можна використати горіхи, насіння, арахісове масло, грецький йогурт тощо.