Народные приметы основаны на наблюдениях и знаниях о природе, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Некоторые приметы помогают предсказать дождь, не используя прогноз погоды в Интернете.

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Отсутствие росы на растениях – к дождливому дню

Эта примета имеет определенную логику. Влажный воздух ночью остывает, а вода, которая сталкивается с холодными растениями, оседает на них в виде росы. Перед дождливым днем облачность сохраняет тепло и влажность, не давая возможность образоваться росе.



Отсутствие росы указывает на дождь / Фото Pexels

Кваканье лягушек ночью – к дождю

Еще в древности квакание лягушек было определенным индикатором погоды. Квакают они чаще всего перед дождем из-за увеличения влажности в воздухе. Благодаря этому они могут дольше оставаться на суше.

Ласточки летают низко – к дождю

Эти птицы способны реагировать на изменение влажности воздуха. Перед дождем в воздухе появляется водяная пыль, который оседает на крыльях насекомых, поэтому в поисках пищи они начинают приземляться.

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Утреннее красное солнце – к дождю

Красные оттенки в небе могут быть предвестниками дождя из-за большего количества облаков или влаги. Красные лучи проникают сквозь пыль и влагу., создавая красные оттенки, тогда как короткие лучи поглощаются.