Подкормите этим удобрением огород весной: все будет расти вдвое быстрее

Опытные огородники знают, что правильная и своевременная подкормка может стать решающей для вашего урожая. Главное –определиться с удобрением.

Весна – это особенно важный период года для огородников и садоводов, ведь именно в это время закладываются основы урожая, сообщает 24 Канал. И для этого стоит убедиться, что земля на огороде насыщена всеми важными питательными элементами.

Интересно Эти растения стоит вынести из дома: они привлекают одиночество и горе

Какие есть весенние удобрения для сада и огорода?

Весной нужно вносить органические или минеральные удобрения – и каждый садовод и огородник сам решает для себя, какие на участке будут наиболее нужными. Впрочем, лучшим вариантом специалисты считают комбинацию этих двух видов.

Учитывайте, что если для подкормки использовать только органику, растения могут впоследствии страдать от недостатка фосфора, азота или калия, и это в конечном итоге приведет к потере такого желаемого урожая.

Из минеральных удобрений положительно влияют на развитие корневой системы калийные удобрения. Они также способствуют повышению устойчивости растений к засухе, зимовки и болезней.

Калийная соль – это непременный компонент роста и развития растений, и она также поддерживает их здоровье и обеспечивает нужной энергией для преодоления стрессовых ситуаций: перепадов погоды, засухи и тому подобное.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Но и о азотные удобрения забывать нельзя – они эффективны для практически любого вида почвы и хорошо растворяются. Основная их функция – это способствовать росту зеленой массы. На каждый квадратный метр нужно использовать 300 – 350 граммов удобрения.

Фосфатные удобрения могут активизировать обменные процессы и помочь в формировании сильной кормовой системы. Учитывайте, что комбинировать его с известью и золой нельзя, ведь тогда оно теряет свою эффективность. На один метр квадратный можно использовать 250 граммов удобрения.



Удобрения для огорода очень важны / Фото Pexels

Из органических удобрений очень часто используют соли. Обычная поваренная соль против сорняков часто используется как удобрение в чистом виде. Считается, что соль может повысить урожайность бедных почв, отпугивает слизней и кротов от участка, а также может защитить ваши овощи от фитофтороза.

Впрочем, с концентрацией этого удобрения следует быть очень осторожными – иначе почва может стать слишком засоленной. Нужно использовать не более, чем маленькую горсть соли на квадратный метр. После посыпки участок нужно полить, или же посыпать солью сразу же после дождя. Солью обычно подпитывают почву там, где будет расти морковь, картофель, помидоры и свекла – это сделает вкус этих овощей значительно лучше.

Компост – это еще одно невероятное удобрение, которое следует использовать перед посадкой. Он может сделать землю рыхлой и питательной, а также привлекает полезных дождевых червей. Органику разбрасывают по участку, а потом перекапывают ее на глубину в 5 сантиметров.