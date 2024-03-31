Эти удобрения противопоказаны: никогда не подкармливайте ими малину

Малина - это очень популярная ягода, которую очень часто сажают на приусадебных участках. Но также она и капризная, поэтому к выбору удобрений нужно отнестись ответственно.

Очень важно не допустить критических ошибок в уходе за малиной. В частности, нужно заранее узнать, когда и чем можно подкармливать малину, ведь некоторые удобрения кустам могут только навредить.

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Как правильно подкармливать малину

Первое правило, которое нужно запомнить во время подкормки малины – это что ни в коем случае нельзя смешивать удобрения. Если вы хотите достичь наилучшего результата, тогда вам лучше будет выбрать что-то одно. В частности, для первой подкормки можно выбрать коровяк, а уже через 10 – 15 дней внести золу.

Но есть несколько удобрений, которые точно нельзя использовать для малины.

Азотные удобрения

В большом количестве такая подкормка может стать губительной для малины, особенно осенью – она улучшает рост побегов, но останавливает рост малины, а зимой молодые побеги могут быстро погибнуть.

А вот когда вы вносите азотные удобрения весной, вам нужно запомнить, что они могут увеличить кислотность земли – такая почва не нужна малине, и гораздо лучше будет добавить к ним древесную золу.

Еще одно удобрение, к которому нужно отнестись с очень большой осторожностью – это калийное. Нужно убедиться, что в нем нет хлора, ведь эта ягода может плохо воспринимает вещество.



Малину нельзя подпитывать некоторыми удобрения / Фото Pexels

Чем можно подпитывать малину

Для того, чтобы удобрить малину, вам можно использовать птичий помет. А в случае, если на участке вы держите домашнюю птицу, тогда этот вариант будет вообще идеальным. На дно ведра вам нужно выложить помет, а затем доверху залить водой.

Раствор нужно оставлять настаиваться на несколько суток в теплом месте, а затем разводить водой в пропорции 1:20. После этого поливайте кусты удобрением под корень.

Еще одно надежное средство – это перегной. 1 ведро этого средства рассыпают на 1 квадратный метр участка, где растут кусты. Сверху перегной нужно обязательно прикопать землей. Но помните, что эту пищу также любят вредители, поэтому класть ее под кусты чаще, чем раз в месяц, точно не стоит.

Древесная зола также прекрасно подойдет для подкормки, ведь в ее состав входят те минеральные вещества, что крайне необходимы малине для питания. Золу вносят или в чистом виде, или готовят специальную смесь – в 10 литрах воды разводят 600 граммов золы, ждут сутки, а затем поливают кусты. Учитывайте, что на 1 куст малины нужно всего 2 литра раствора.