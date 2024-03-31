Дуже важливо не припуститися критичних помилок у догляді за малиною. Зокрема, потрібно заздалегідь дізнатися, коли і чим можна підживлювати малину, адже деякі добрива кущам можуть тільки нашкодити.

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Як правильно підживлювати малину

Перше правило, яке потрібно запам'ятати під час підживлювання малини – це що в жодному випадку не можна змішувати добрива. Якщо ви хочете досягти найкращого результату, тоді вам найкраще буде обрати щось одне. Зокрема, для першого підживлення можна обрати коров'як, а вже через 10 – 15 днів внести попіл.

Але є кілька добрив, які точно не можна використовувати для малини.

Азотні добрива

В великій кількості таке підживлення може стати згубним для малини, особливо восени – воно покращує зростання пагонів, але зупиняє зростання малини, а взимку молоді пагони можуть швидко загинути.

А ось коли ви вносите азотні добрива навесні, вам потрібно запам'ятати, що вони можуть збільшити кислотність землі – такий ґрунт не потрібний малині, і набагато краще буде додати до них деревний попіл.

Ще одне добриво, до якого потрібно поставитися із дуже великою обережністю – це калійне. Потрібно переконатися, що у ньому немає хлору, адже ця ягода може погано сприймає речовину.



Малину не можна підживлювати деякими добрива / Фото Pexels

Чим можна підживлювати малину

Для того, щоб удобрити малину, вам можна використовувати пташиний послід. А у випадку, якщо на ділянці ви тримаєте домашню птицю, тоді цей варіант буде взагалі ідеальним. На дно відра вам потрібно викласти послід, а потім по вінця залити водою.

Розчин потрібно залишати настоюватися на кілька діб у теплому місці, а потім розводити водою у пропорції 1:20. Після цього поливайте кущі добривом під корінь.

Ще один надійний засіб – це перегній. 1 відро цього засобу розсипають на 1 квадратний метр ділянки, де ростуть кущі. Зверху перегній потрібно обов'язково прикопати землею. Та пам'ятайте, що цю поживу також полюбляють шкідники, тож класти її під кущі частіше, ніж раз на місяць, точно не варто.

Деревний попіл також чудово підійде для підживлення, адже до його складу входять ті мінеральні речовини, що вкрай потрібні малині для живлення. Попіл вносять або у чистому вигляді, або ж готують спеціальну суміш – у 10 літрах води розводять 600 грамів попелу, чекають добу, а потім поливають кущі. Зважайте, що на 1 кущ малини потрібно всього 2 літри розчину.