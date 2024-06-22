3 запрещенных дерева на Троицу: не украшайте дом их ветвями

Троица – это большой христианский праздник, и к нему принято украшать дом и двор срезанными ветками различных деревьев.

Зеленые праздники – это прекрасная возможность добавить декора в свой дом и двор. Впрочем, вам нужно быть внимательными, ведь согласно народным приметам, ветви некоторых деревьев совсем не подходят для этой цели и могут только навредить энергетике дома.

Интересно Растения можно поливать кефиром: интересная подкормка, о которой не все знают

Осина

Осину нельзя использовать для украшения дома на Троицу. Причина довольно проста – именно на этом дереве, согласно библейской легенде, повесился Иуда. И, согласно преданию, с тех пор листья дерева дрожат "в ужасе от проклятой ноши".

Более того, именно из этого дерева был изготовлен и крест, на котором распяли Иисуса Христа. Считается, что осина имеет плохую энергетику и может привести к ссорам и раздорам в семье. В такой светлый праздник, как Троица, держать ее дома крайне нежелательно.

Верба

Верба – это еще одно запрещенное растение на Зеленые праздники. Само собой дерево считается светлым и чистым, но на Троицу святить вербу и нести ее домой не стоит; все дело в том. что до этой даты ломать ветви вербы нельзя, ведь она уже отдала все добро и благодать на Вербное воскресенье.



Вербу не стоит резать на Зеленые праздники / Фото Pexels

Хвойные деревья

Лучше воздержаться от такого декора дома на Зеленые праздники. Поверья утверждают, что накануне Троицы граница между потусторонним миром и нашим становится тоньше, а в ветвях лиственниц, елей и других хвойных деревьев могут покоиться души предков.

Нести таких "гостей" домой на Троицу точно не стоит.