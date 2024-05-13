Не сажайте его возле дома: это дерево привлекает тлю и гусениц

Украинцы очень любят сажать у себя на участке деревья, чтобы создать красивые и уютные сады, но к их подбору нужно относиться очень внимательно. Некоторые могут существенно навредить вашему урожаю.

Цветущие деревья на участке могут не приносить практической пользы, но они чрезвычайно красивы и могут добавить элегантности в ваш сад. Но есть одно дерево, которое сажать точно не стоит, ведь его очень сильно любит тля и гусеницы.

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Какое дерево нельзя сажать на участке

Очень многие украинцы любят черемуху черех ее тонкий запах с нотками миндаля и нежные цветы. Впрочем, это дерево – одно из них, что могут за собой принести на ваш участок очень много различных вредителей. В частности, вам придется иметь дело с гусеницами и тлей.



Некоторые деревья не подходят для сада / Фото Pexels

Еще одна негативная сторона черемухи возле дома – деревья не очень хорошо выглядят после того, как с них полностью опадает цвет. Стволы стоят мрачные, и будут подавлять не только вас, но и своих соседей – черемуха мешает другим растениям, растущих рядом, плодоносить и развиваться.

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И особенно негативно он влияет на плодовые деревья. Единственное исключение из правила – это малина; она будет хорошо расти возле черемухи. Вот и еще один минус, на который нужно обращать внимание – когда черемуха цветет, многие страдают аллергией, и некоторые даже жалуются на сильную головную боль, что может появиться после вдыхания запаха дерева.