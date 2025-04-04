Перед тем, как высаживать различные растения возле дома, вы должны сначала убедиться, что они не только эстетичны, но и полезны. А некоторые могут принести немало вреда, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Что нельзя сажать возле дома?

Есть всего одно очень популярное растение, которое имеет приятный, интересный вид, но может также привлечь на ваш двор немало клещей, разрушить фундамент и даже привести к образованию плесени на стенах. И это растение – папоротник.

На первый взгляд он кажется красивым и неприхотливым, и именно поэтому его любит немало дачников и садоводов. Зелень действительно почти не требует ухода, имеет экзотический вид и разрастается невероятно быстро – что на первый взгляд делает ее идеальным кандидатом для заполнения приусадебного участка.



Папоротник не стоит сажать возле дома / Фото Pexels

Но несмотря на многочисленные преимущества папоротника, есть и несколько существенных недостатков, на которые стоит обращать внимание перед тем, как высадить это растение прямо рядом со своим домом. Оказывается, некоторые виды папоротника даже могут негативно повлиять на здоровье членов семьи и ваших домашних любимцев.

Вот несколько основных причин, почему папоротник не советуют сажать возле дома:

Корни у папоротника разветвленные и очень мощные, и поэтому есть опасность разрушения фундамента, если растение будет слишком близко к нему.

Папоротник испаряет большое количество влаги, и у стен дома он может привести к появлению плесени и гниения из-за повышенной влажности.

Не стоит сажать его и людям, которые склонны к аллергии – папоротник может вызвать некоторые неприятные симптомы.

Культура вытесняет и подавляет некоторые другие растения, если посадить их слишком близко к папоротнику.

Папоротник привлекает клещей и некоторых других насекомых, которые опасны для здоровья.

Кстати, ранее мы рассказывали, как можно легко избавиться от клещей на участке.

Но это не значит, что папоротника нужно полностью избегать на участке – главное, не сажайте его слишком близко к дому. Очень хорошо она будет выглядеть у дорожек или в тенистых частях вашего сада.