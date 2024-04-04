Одно удобрение для лучшего урожая смородины: ягодам не будет конца

Конечно, у каждого дачника и садовода есть свои способы подкормки различных кустов и деревьев. Но вы можете перенять несколько качественных удобрений, которые точно улучшат ваш урожай.

Оказывается, удобрение можно приготовить даже из тех вещей, которые на своей кухне вы считаете отходами. Например, для того, чтобы улучшить урожайность смородины, вам нужно просто приготовить подкормку из картофельной шелухи.

Интересно Объятия имеют большое влияние на состояние человека: что об этом говорят психологи

Когда нужно вносить удобрения?

Смородина весной требует и органических, и минеральных удобрений, которые вносят или под корень, или другим способом – например, опрыскивания. Для того, чтобы растение получили достаточно много подпитки, его нужно проводить несколько раз и в осенний, и в весенний период. И каждый этап имеет свои особенности.

Если растение вы сажаете весной, тогда в посадочную яму нужно вносить органические и минеральные вещества. Например, вы можете ведро перегноя перемешать с землей и всыпать несколько горстей минеральных удобрений с калием и фосфором.

Когда же смородину высаживают осенью, тогда верхний слой почвы нужно смешать с торфом или компостом, а затем добавить суперфосфат, фосфор и сернокислый калий. Кроме того, тогда в землю нужно также внести древесную золу и примерно 40 граммов мочевины.

Важно подпитывать смородину в достаточном количестве весной – именно в это время растение активно развивается и впитывает все необходимые вещества из почвы. Первый раз подпитывать смородину нужно в начале цветения или тогда, когда распускаются почки. Второй раз подкормку проводят во время завязывания ягод. А вот уже в июле, когда ягоды наливаются, садоводы советуют внести третью подкормку.

В весенний период стоит использовать комплексные минеральные удобрения, в которых есть много азота, фосфора, калия и железа. А среди органический удобрений наиболее популярным и полезным будет картофельная шелуха.

Именно в ней можно найти немало питательных веществ и полезных микроэлементов, что нужны для роста и развития растения: в частности фтор, крахмал, железо, глюкозу и магний. Фосфор, который также содержится в шелухе, способствует активному развитию корневой системы и будет стимулировать цветение растения.

А вот крахмал, глюкоза и калий могут добавить ягодам сочности и сделать их слаще. Кроме того, удобрение чрезвычайно дешевое – все, что вам нужно, так это собирать картофельную шелуху в течение достаточно долгого периода времени.

Но перед тем, как использовать очистки, их нужно термически обработать, ведь сырая шелуха может содержать на поверхности вредные вещества – бактерии или грибки. Кроме того, шелуха может дать ростки. Вы можете высушить ее в духовке при температуре 80 – 100 градусов, или заморозить ее в морозильной камере.