Какой лук вкуснее – красный, белый или желтый: вот, что надо об этом знать

Вы могли этого не знать, но от лука зависит вкус блюда. На первый взгляд может показаться, что отличаются только цвета и размер, но это далеко не так. Красный, белый и желтый лук имеют разные вкусы.

Лук есть на кухне у каждой хозяйки, а без него не обходится приготовление большинства блюд, пишет 24 Канал со ссылкой на Radio Club. Именно поэтому стоит знать о преимуществах каждого из них, чтобы выбрать для себя самый полезный вариант.

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Желтый лук

Этот вид лука является универсальным, поскольку его используют чаще всего в приготовлении блюд. Он имеет ярко выраженный аромат и горьковатый вкус. Плюс такого лука в том, что он лучше карамелизуется и считается из всех видов полезным, поскольку содержит в десять раз больше антиоксидантов, чем красный или белый лук. Желтый лук прекрасно подходит для жарки, тушения и приготовления супов.

Красный лук

Он содержит много сока и лучше всего подходит к различным салатам. Специалисты советуют употреблять красный лук во время простудных заболеваний, чтобы облегчить симптомы. Часто красным луком часто декорируют блюда. Его горьковатый вкус появляется не сразу, только после того, как проглотите кусочек. В красном луке есть много клетчатки, что способствует здоровому пищеварению.



Назван лучший вид лука / Фото Pexels

Белый лук

Такой лук имеет мягкий вкус и не является очень хрустящим. Белый лук советуют использовать для приготовления гамбургеров, различных соусов, лукового супа и сальсы. Лук содержит много витамина С и антиоксидантов, которые борются с воспалениями.

Шалот

Такой лук имеет тонкий и изысканный вкус, не горчит и имеет приятный запах. Шалот часто добавляют как начинку к пирожкам, в различные маринады или заправки. Лук хорошо дополняет мясо, рыбу и первые блюда.