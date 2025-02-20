Сколько времени можно хранить консервацию дома: она имеет срок годности

Украинцы постоянно делают запасы на зиму в виде консервации. Активно маринованные или квашеные овощи, салаты и компоты открываются зимой. Если же консервацию не съели за холодное время, тогда ее оставляют до следующего года, впрочем надо понимать, что домашние закрутки все же имеют срок годности.

Опустошать запасы нужно вовремя, поскольку слишком долгое хранение закруток приведет к тому, что вам придется их выбросить, пишет 24 Канал со ссылкой на NV Life.

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Сколько времени можно хранить консервацию

Срок хранения консервации зависит от нескольких факторов. Важным является не только способ приготовления, но и место хранения. Правильная консервация влияет на то, что закрутки оставались съедобными в течение 2 – 5 лет. Но несмотря на это надо знать, что маринованные овощи, лечо и соусы не могут стоять дольше, чем 2 года.

Компот с ягодами, которые содержат косточки, лучше выпивать за сезон и не держать до следующего года.

Сколько времени стоит открытая консервация

После того, как вы откроете консервацию, надо понимать, что в холодильнике она может простоять одну – две недели. Это касается маринадов, солений и всего, что находится в рассоле.

Открытая томатная паста испортится в холодильнике уже за 5 дней, фрукты – через 4, а мясные и рыбные консервы нужно съедать за 2 дня. Хорошо стоят в холодильнике джемы и повидло. Они могут быть открытыми в течение нескольких месяцев.



Повидло может долго стоять в холодильнике / Фото Pexels

Какая консервация не может храниться более 1 года

Компот и варенье из ягод – подобная консервация имеет срок годности 8 месяцев.

Грибы – хранятся не дольше года, поскольку дальше могут начать образовываться токсичные вещества.

Испорченная банка – если внешний вид консервации не очень вам нравится, а крышки уже вздулись, рассол сел, а запах не совсем приятный, тогда ее нужно выбрасывать.

Как правильно хранить закрутки

Готовя консервацию, нужно следить за стерильностью банок и крышек. Банки с консервацией нужно плотно закупоривать. Хранить консервации стоит в темном и прохладном месте. В местах, где меняется температура, закрутки хранить не рекомендуется.