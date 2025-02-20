Скільки часу можна зберігати консервацію вдома: вона має термін придатності

Українці постійно роблять запаси на зиму у вигляді консервації. Найактивніше мариновані чи квашені овочі, салати й компоти відкриваються взимку. Якщо ж консервацію не з’їли за холодну пору, тоді її залишають до наступного року, втім треба розуміти, що домашні закрутки все ж таки мають термін придатності.

Спустошувати запаси потрібно вчасно, оскільки занадто довге зберігання закруток призведе до того, що вам доведеться їх викинути, пише 24 Канал з посиланням на NV Life.

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Скільки часу можна зберігати консервацію

Термін зберігання консервації залежить від кількох факторів. Важливим є не лише спосіб приготування, але й місце зберігання. Правильна консервація впливає на те, що закрутки залишалися їстівними впродовж 2 – 5 років. Та попри це треба знати, що мариновані овочі, лечо та соуси не можуть стояти довше, ніж 2 роки.

Компот з ягодами, які містять кісточки, найкраще випивати за сезон й не тримати аж до наступного року.

Скільки часу стоїть відкрита консервація

Після того, як ви відкриєте консервацію, треба розуміти, що в холодильнику вона може простояти один – два тижні. Це стосується маринадів, соління та всього, що знаходиться в розсолі.

Відкрита томатна паста зіпсується в холодильнику вже за 5 днів, фрукти – через 4, а м’ясні та рибні консерви потрібно з’їдати за 2 дні. Добре стоять у холодильнику джеми й повидло. Вони можуть бути відкритими впродовж кількох місяців.



Повидло може довго стояти в холодильнику / Фото Pexels

Яка консервація не може зберігатися понад 1 рік

Компот та варення з ягід – подібна консервація має термін придатності 8 місяців.

Гриби – зберігаються не довше року, оскільки далі можуть почати утворюватися токсичні речовини.

Зіпсована банка – якщо зовнішній вигляд консервації не дуже вам подобається, а кришки вже здулися, розсіл сів, а запах не зовсім приємний, тоді її потрібно викидати.

Як правильно зберігати закрутки

Готуючи консервацію, потрібно слідкувати за стерильністю банок та кришок. Банки з консервацією потрібно щільно закупорювати. Зберігати консервації варто в темному й прохолодному місці. У місцях, де змінюється температура, закрутки зберігати не рекомендовано.