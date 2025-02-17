Солодкі помаранчеві цитрусові багаті на вітаміни, мінерали та поживні речовини, пише 24 Канал з посиланням на Eatingwell.

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Про властивості апельсинів більшість з нас навіть не здогадуються, однак їх треба активніше додати у свій раціон, особливо під час зміни сезону, коли збільшується ризик ГРВІ. Ось список переваг, які дає щоденне вживання апельсинів.

Ви рідше хворієте

Цитрусові багаті на вітамін С, клітковину й антиоксиданти, які разом допомагають підтримувати імунну систему. Один середній апельсин містить 92% добової норми вітаміну С. В апельсинах багато флавоноїдів, які мають протимікробні, антиоксидантні та імуностимулювальні властивості.

Шкіра стане швидше гоїтися

Апельсин добре впливає на стан шкіри. Вітамін С відіграє ключову роль в синтазі колагену й загоєнні ран. Колаген є білком, який надає шкірі структуру й еластичність й залежить від вітаміну С, який допомагає засвоєння.



Апельсин добре впливає на стан шкіри / Фото Pexels

Покращення стану кишківника

В цитрусових міститься вода й розчинна клітковина, які допомагають частіше ходити до туалету, особливо під час закрепів. Апельсини збільшують біфідобактерії в травному акті, які покращують стан кишківника.

Зверніть увагу, що регулярно вживати апельсини не варто у випадку рефлюксу чи підвищеного ризику меланоми. Апельсини кислуваті, тому люди з печією можуть почати відчувати більше симптомів.

Обираючи між апельсиновим соком й фруктом, завжди обирайте свіжий плід. Апельсиновий сік складається з м’якуша, невеликої кількості клітковини та великої кількості цукру. А от в цілих апельсинах є багато клітковини, яка здатна забезпечити потреби тіла.