Сладкие оранжевые цитрусовые богаты витаминами, минералы и питательные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на Eatingwell.

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О свойствах апельсинов большинство из нас даже не догадываются, однако их надо активнее добавить в свой рацион, особенно во время смены сезона, когда увеличивается риск ОРВИ. Вот список преимуществ, которые дает ежедневное употребление апельсинов.

Вы реже болеете

Цитрусовые богаты витамином С, клетчатку и антиоксиданты, которые вместе помогают поддерживать иммунную систему. Один средний апельсин содержит 92% суточной нормы витамина С. В апельсинах много флавоноидов, которые обладают противомикробными, антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.

Кожа станет быстрее заживать

Апельсин хорошо влияет на состояние кожи. Витамин С играет ключевую роль в синтазе коллагена и заживлении ран. Коллаген является белком, который придает коже структуру и эластичность и зависит от витамина С, который помогает усвоению.



Апельсин хорошо влияет на состояние кожи / Фото Pexels

Улучшение состояния кишечника

В цитрусовых содержится вода и растворимая клетчатка, которые помогают чаще ходить в туалет, особенно во время запоров. Апельсины увеличивают бифидобактерии в пищеварительном акте, которые улучшают состояние кишечника.

Обратите внимание, что регулярно употреблять апельсины не стоит в случае рефлюкса или повышенного риска меланомы. Апельсины кисловатые, поэтому люди с изжогой могут начать чувствовать больше симптомов.

Выбирая между апельсиновым соком и фруктом, всегда выбирайте свежий плод. Апельсиновый сок состоит из мякоти, небольшого количества клетчатки и большого количества сахара. А вот в целых апельсинах есть много клетчатки, которая способна обеспечить потребности тела.