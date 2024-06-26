Никогда не кладите эти 5 продуктов в пластиковые контейнеры: они испортятся почти сразу

Контейнеры – это очень удобный способ хранить еду в холодильнике и при этом не занимать тарелки и кастрюли. Впрочем, далеко не все можно упаковывать в пластик.

Пластиковые емкости с крышкой уже давно стали невероятно удобной альтернативой для различных корзин, баночек и коробочек. И тогда как для одних продуктов такое хранение подходит хорошо, другие класть в контейнеры нельзя никогда.

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Несмотря на то, что многие хозяйки выбирают именно эту посуду для организации всех своих кухонных запасов, все же есть несколько видов продуктов, которые категорически нельзя складывать в такие емкости, ведь тогда они испортятся и будут опасными для употребления.

Горячая пища

Пластик при взаимодействии с продуктами высокой температуры может сразу выделять опасные токсичные вещества, поэтому складывать только что приготовленную пищу в контейнеры не стоит. Лучше подождать, пока она остынет, а уже потом распределить ее в разную тару.

Апельсины, лимоны, помидоры лимоны

Все эти продукты – кислые. И, оказывается, они могут негативно влиять на пластик, который под их воздействием начнет окисляться, и из-за этого пища может приобрести характерный вкус и запах.



Апельсины нельзя класть в пластиковые контейнеры / Фото Pexels

Острые соусы и ферментированные продукты

Такая пища может разрушать пластик, а кроме того и провоцировать выделение токсичных веществ.

Яйца и блюда из яиц

Очень часто хозяйки складывают сваренные яйца в пластиковые контейнеры. Впрочем, с этим стоит быть достаточно осторожными. Если вы будете оставлять их там слишком надолго, это может привести к возникновению сальмонеллеза и кишечной палочки.

Молоко и молочные продукты

Они портятся быстрее, чем в холодильнике без специальной тары. Поэтому лучше не перекладывать их в контейнеры.

Общее правило пользования пластиковой тарой такое – туда стоит класть только ту пищу, которую вы планируете съесть в ближайшее время, а вот для длительного хранения такая посуда не подходит.

Впрочем, есть несколько исключений: сухие крупы, мука, печенье и сахар. Вы спокойно можете пересыпать эти продукты в герметичные контейнеры с крышкой и не беспокоиться об их безопасности.