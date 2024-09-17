Украинцы вынуждены подстроить свою жизнь под вероятные графики отключения света, пишут Porady 24. Риски отключения электроэнергии являются высокими, поэтому надо запастись теплой одеждой, поскольку за несколько часов комната способна остыть, а после включения света будет долго нагреваться.

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Какую одежду иметь на случай отключения света

Приобретите для себя теплый спортивный костюм, который будет состоять из худи и штанов, которые будут согревать в холодное время. Также важно термобелье, которое отводит пот с поверхности кожи, сохраняет тепло и предотвращает перегрев.

На случай отключения электроэнергии прекрасно подойдет флисовая одежда, которая является теплой и не позволит вам замерзнуть в холодной комнате. Иногда трудно согреться даже под одеялом, поэтому стоит иметь в своем арсенале теплую пижаму и махровые носки.



Обеспечьте себя на осень теплым нарядом / Фото Pexels

Выбирайте многослойный подход – несколько тонких слоев лучше сохраняют тепло, чем один толстый. Сначала наденьте термобелье, потом свитер или флис, а сверху – теплый кардиган или худи. Также важно держать ноги в тепле. Шерстяные или термоноски обеспечат тепло даже при отсутствии отопления. И не забывайте про тапки, без которых не обойтись в холодное время.

От легких рубашек, лонгсливов и тонких лосин лучше отказаться, ведь такая одежда совсем не обеспечит тепла вашему телу. Не стоит ложиться спать в шелковых пижамах, потому что в холодное время вы только больше замерзать в них и не сможете согреться.

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Во время сна можете закутаться в теплый плед, который можно использовать как дополнительный слой одежды. Его же можно применить как второй слой с одеялом, если под ним вам будет холодно.