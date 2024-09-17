Українці змушені підлаштувати своє життя під ймовірні графіки відключення світла, пишуть Поради 24. Ризики вимкнення електроенергії є високими, тому треба запастися теплим одягом, оскільки за кілька годин кімната здатна остигнути, а після включення світла буде довго нагріватися.

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Який одяг мати на випадок відключення світла

Придбайте для себе теплий спортивний костюм, який буде складатися з худі та штанів, які зігріватимуть в холодну пору. Також важливою є термобілизна, яка відводить піт з поверхні шкіри, зберігає тепло та запобігає перегріванню.

На випадок відключення електроенергії чудово підійде флісовий одяг, який є теплим та не дозволить вам змерзнути в холодній кімнаті. Часом важко зігрітися навіть під ковдрою, тому варто мати у своєму арсеналі теплу піжаму й махрові шкарпетки.



Забезпечте себе на осінь теплим вбранням / Фото Pexels

Обирайте багатошаровий підхід – декілька тонких шарів краще зберігають тепло, ніж один товстий. Спершу одягніть термобілизну, потім светр або фліс, а зверху – теплий кардиган або худі. Також важливо тримати ноги в теплі. Вовняні або термошкарпетки забезпечать тепло навіть за відсутності опалення. І не забувайте про тапки, без яких не обійтися в холодну пору.

Від легких сорочок, лонгслівів і тонких лосінів краще відмовитися, адже такий одяг зовсім не забезпечить тепла вашому тілу. Не варто лягати спати у шовкових піжамах, бо в холодну пору ви лише більше змерзатимете в них та не зможете зігрітися.

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Під час сну можете закутатися в теплий плед, який можна використовувати як додатковий шар одягу. Його ж можна застосувати як другий шар з ковдрою, якщо під нею вам буде холодно.