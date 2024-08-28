Никогда этого не делайте: какую одежду нельзя покупать на секонд-хенде

Часто у нас возникает приобрести вещи на секонде, поскольку там можно найти брендовую одежду по демократичной цене и еще и в очень хорошем состоянии. Однако не все вещи можно покупать в таких магазинах, поскольку потенциально они несут угрозу нашему здоровью.

Все мы понимаем, что одежда из секонда – ношеная, поэтому о какой-то гигиеничности и речи нет, пишут Советы 24. Однако соблазн что-то приобрести возникает из-за того, что все они стираются в специальном порошке, который выводит все бактерии, которые могут существовать на старой и грязной одежде.

Читайте также Секрет стирки махровых полотенец: они будут мягкими годами

Но и этого оказывается мало, потому что есть определенный перечень вещей из секонда, которые не стоит покупать, потому что можно подхватить какие-то болезни. Делимся с вами списком вещей, которые не стоит покупать в таких специализированных магазинах подержанной одежды.

Верхняя одежда

Все вещи из секонда проходят термическую обработку, однако жесткая стирка может повредить структуру наполнителя в пуховиках. Они собьются в комки, а это снизит теплоизоляционные свойства одежды. А вот от массивных пальто или курток будет очень трудно избавиться от резкого запаха,

Нижнее белье

Носить чужие трусы или бюстгальтеры – табу. Даже после обработки на них могут остаться бактерии, которыми вы можете заразиться. Купить новые трусы себе может позволить каждый, поэтому даже не думайте покупать их на секонде. Это же касается купальников, термобелья или колгот.

Спортивная одежда

Топы, футболки, лосины или шорты активно используются владельцами, поэтому они за большое количество использований могли накопить на себе много пота и растянуться. Одежду для спорта лучше покупать новую.



Список вещей, которые нельзя покупать на секонде / Фото Pexels

Головные уборы

Шапки, кепки или панамы стираются очень редко или вообще не поддаются стирке, поэтому до того, как они попали на секонд вряд ли стирались раньше. Предыдущий владелец мог иметь перхоть или даже педикулез, поэтому лучше отказывайтесь от покупок головных уборов на секонде.

Обувь

Даже, если обувь выглядит достаточно прилично, покупать ее на секонде рискованно. Она может быть изношенной и приведет к дискомфорту, а еще может иметь различные болезни стоп, которыми вы, вероятно, сможете заразиться.